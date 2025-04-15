Kocaeli Sanayi Odası'ndan ekonomik belirsizlikte yatırım stratejileri semineri

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası ve Hedef Holding iş birliğiyle düzenlenen “İş İnsanları için Yatırım 101” semineri gerçekleşti. Türkiye ve küresel piyasalardaki güncel gelişmelerin ele alındığı etkinlikte,piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcı davranışları, alternatif yatırım araçları ve geleceğe yönelik beklentilere de değinildi.

Seminerde, Hedef HoldingKurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, küresel ve yerel piyasa dinamikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“2024 kitaplara girecek kadar zorlu bir yıl”

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendirerek 2024 yılını yatırımcının beklentilerini altüst eden bir dönem olarak tanımlayan İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Borsa yükselirken yatırımcı zarar etti. 5 banka ve 2 holding hissesinin sürüklediği bir endeks yükselişi yaşandı. Küçük yatırımcı ise yan hisselerde ciddi zarar gördü.” dedi.

Akgül, aynı zamanda yatırımcının karşı karşıya olduğu en büyük problemin belirsizlik olduğunu belirterek, “Sadece ekonomik değil, siyasi dalgalanmalar da yatırım kararlarını etkiliyor. Bu dönemde daha temkinli ve sürdürülebilir stratejiler belirlemek şart” diye konuştu.

“Portföylerde altın ve serbest fonlara yer açılmalı”

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, yatırımcılara farklı araçlar üzerinden portföy çeşitlendirmesi yapmalarını önerdi. 2024'ün ilk çeyreğinde para piyasası fonlarında yaşanan dalgalanmaları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinin etkilerini aktaran Duygu, sabit getirili fonların önemine değinerek, “Altın, özellikle bu dönemde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Altın fonları hem getiri anlamında avantaj sağlıyor hem de alım-satım makası dar olduğu için yatırımcıyı fiziki altına göre daha az zarara uğratıyor.”Duygu, serbest fonlar da esnek yapıları ve yüksek getiri potansiyelleriyle dikkat çektiğini belirtti.

Alternatif yatırım araçlarına yoğun ilgi

Seminerde, para piyasası fonlarından eurobond repolarına, katılım esaslı fonlardan arbitraj fonlarına kadar birçok yatırım aracı detaylı şekilde ele alındı. Dövizle yatırım yapmak isteyenler için fon bazlı çözümler, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar içinse katılım fonları önerildi.Katılımcılara ayrıca, yatırım fonları aracılığıyla likit kalmanın ve anlık fırsatları değerlendirebilmenin önemi vurgulandı.