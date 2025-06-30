Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajları 2025 sezonuna hazır

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve turizm alanındaki yatırımları, Mavi Bayrak denetimlerinden başarıyla geçti. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan incelemelerde, Kocaeli’deki 9 plaj, 2025 yüzme sezonu için “Mavi Bayrak” almaya hak kazandı.

Dünyada çevrenin korunması ve kullanıcı sağlığının gözetilmesi amacıyla en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Mavi Bayrak, Kopenhag merkezli Foundation For Environmental Education (FEE) tarafından koordine ediliyor. Türkiye’de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen program, plajlarda 33 farklı kriterin yerine getirilmesini şart koşuyor. Bu kriterler; çevre eğitimi, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetleri kapsıyor.

Deniz ve çevre kalitesi Kocaeli’de tescillendi

İzmit Körfezi’ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı kapsamlı denetimlere tabi tutuldu. Su kalitesi, güvenlik önlemleri, temizlik ve engelli erişimi gibi kriterlerde tam not alan plajlar, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mavi Bayrak denetimlerinde öne çıkan kriterler

Denetimlere, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan Melisa Demir, Türkiye Su Sporları Federasyonu’ndan Milli Takım Antrenörü Birol Şenkul ve Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Uyar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Deniz suyu analizleri, cankurtaran hizmetleri, çevre yönetimi ve çevre bilinçlendirme etkinlikleri başlıklarında yapılan değerlendirmeler, plajların uluslararası standartlara uygunluğunu teyit etti.