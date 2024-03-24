Kocaer Çelik, net karını 1,19 milyar TL’ye yükseltti

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde, çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren Kocaer Çelik, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında satış hacminde yüzde yüzde 5,3’lük büyüme yakalayan Kocaer Çelik, enflasyona göre düzenlenmiş rakamlara göre karlılığını reel olarak yüzde 22 oranında yükseltti.

Kocaer Çelik, yüksek katma değerli profillerin bir kısmının üretildiği İzmir Aliağa - A2 fabrikasındaki yatırım amaçlı 32 günlük duruşa ve çelik fiyatlarındaki global gerilemeye rağmen, 2023 yılında 15 milyar 91 milyon TL satış geliri elde etti. Etkin maliyet ve operasyonel gider yönetimi, 2023 yılında kar marjlarının 2022 yılına göre önemli oranda artmasını sağladı. 2023 yılında brüt kar marjı önceki yılki yüzde 17,7 seviyesinden yüzde 19,6 seviyesine yükseldi. Brüt karlılığa paralel olarak FAVÖK marjı da önceki yıla nazaran yükselterek yüzde 11,9’dan yüzde 14,8’e çıktı. Şirket 2023 yılında toplam 1,80 milyar TL tutarında esas faaliyet karı elde etti. Enflasyona göre düzenlenmiş net kar ise önceki yıla nazaran reel olarak yüzde 22 oranında artarak 1,19 milyar TL’ye ulaştı. Şirket 2023 yılında fabrikalarında gerçekleştirdiği revizyon yatırımlarına rağmen düşük ve dengeli borç yapısını sürdürdü.

2023 yılında Türkiye’nin ham çelik üretiminin yüzde 4 azalışla 33,7 milyon ton seviyesine gerilediğini anlatan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “İhracat ise 2022 yılına kıyasla miktar itibariyle yüzde 30,6 azalışla 10,5 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 40,7 azalışla 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya çelik üretiminin ise jeopolitik gerilimlerin ve dünya ticaretini etkileyen faktörlerin etkisi ile 2023 yılında 1,8 milyar ton seviyesinde sabit kaldığını görüyoruz. Tüm bu zorlu geçen koşullara rağmen, 2023 yılında da, ihracat ağırlıklı iş modelimiz ve 140 ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemizin sonucunda sektörden pozitif yönde ayrışarak satış hacmimizi yüzde 5,3 arttırmayı başardık” dedi.

Küresel rekabette artık daha da güçlüyüz

Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil ürünlerine odaklanan şirketin, satış hacmindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını daha da yükseltme hedefine paralel olarak, planladığı revizyon yatırımlarını tamamladığını ileten Kocaer, “Başta Avrupa kıtası olmak üzere global ölçekte enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün büyüdüğünü gözlemliyor, bu ihtiyacın karşılanması için de tüm enerji sektörünün artan yatırımlarının altyapısına yönelik proje bazlı, butik ve özel kaliteli çelik profiller üretiyoruz. 2023 yılında İzmir Aliağa - A2 fabrikamızda, 2024 yılı Ocak-Mart ayları arasında da İzmir Aliağa-A1 fabrikamızda son teknolojiyi kullanarak revizyon yatırımları gerçekleştirdik. Ek olarak çelik servis merkezimizin kapasitesini yüzde 50 oranında arttırarak Mart 2024 itibarıyla yatırımımızı tamamladık. Yenilenen fabrikalarımız ve kapasitesiartan servis merkezimiz ile küresel rekabette artık daha da güçlüyüz”’diye konuştu.