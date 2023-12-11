Konya, “2023 Dünya Spor Başkenti” ünvanını bir yıl boyunca taşıdı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun gayretleriyle şehre kazandırılan “2023 Dünya Spor Başkenti” unvanı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen devir teslim töreniyle başarıyla tamamlandı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu ödülleri, Avrupa Birliği’nin merkezi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu Binası’nda gerçekleştirildi. ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, törende Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 2023 yılındaki spor yatırımları ve düzenlediği organizasyonlardan dolayı teşekkür etti.

“Şehrin marka değerine katkı sağladık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında “2023 Dünya Spor Başkenti” unvanını gururla taşıdıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle ayrıca önem taşıyan Dünya Spor Başkenti unvanıyla Konya'da hem ulusal hem de uluslararası anlamda ses getiren birçok spor organizasyonuna imza attık. 2023 Dünya Spor Başkenti unvanı ile Konya’mızın isminin tüm dünyada duyulmasına vesile olduk ve bu sayede şehrimizin marka değerine katkı sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan “Dünya Spor Başkenti” unvanını almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise Madrid’den sonra ikinci şehri olmuştu.