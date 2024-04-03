Konya Şeker Yem'den bir ilk: Enerjim+

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

2009 yılında üretime başlayarak, artan talepler doğrultusunda kısa sürede kapasite artırımını tamamlayıp faaliyetlerine aralıksız devam eden Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip, tam otomasyonlu Konya Şeker Yem Fabrikası, hayvancılık sektörüne desteklerini sürdürüyor.

Konya Şeker Yem Fabrikası, ülkenin artan yem ihtiyacına hızlı cevap vermesi ve sektöründe kalitesini kanıtlaması ile birlikte ülke ekonomisine olan desteğini her geçen gün artırıyor. Tek fabrikada günlük 1000 tonu aşan üretim ve satış gücüyle yem sektöründe öncü olan Konya Şeker Yem Fabrikası, yem teknolojisi ve hayvan beslemedeki gelişmeleri yakından takip eden uzman kadrosuyla hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sunmaya da devam ediyor. Bölge hayvancılığının gelişmesinde öncü olan ve üretici gelirlerini çeşitlendiren Konya Şeker Yem Fabrikası, hasat sezonunda gerçekleştirdiği yüksek tonajlı alımlarla ürün fiyatlarını üretici lehine regüle ederek üretici gelirinin artmasına da destek oluyor.

Geniş ürün yelpazesi

Türkiye’nin en modern ve en büyük kapasiteli yem fabrikalarından biri olan Çumra Yem Fabrikasında, “Şeker Yem” markalı ürünler Pancar Ekicileri Kooperatifleri aracılığı ile üreticilere ulaşıyor. “Birinci Yem” markası ise seçkin bayi organizasyonu ile üreticilerle buluşuyor. Her iki marka da pelet ve granül formda, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve özel yem gruplarında geniş ürün yelpazesine sahip.

Hayvan yetiştiricisine bire bir destek

Bir çiftçi kooperatifi olan Konya Şeker, Çumra Yem Fabrikası ile de üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Sahada hayvan besleme uzmanı, zooteknist ve ziraat mühendisi ile üreticilere hizmet vermenin yanı sıra, birebir yetiştirici ziyaretleri ve Köy Eğitim Seminerleri ile üreticilere hayvan bakım ve besleme konularında en son gelişmeler hakkında da bilgiler veriliyor. Yem fabrikasındaki ve sahadaki hayvan besleme uzmanlarının, üreticilerin işletmelerine özel hazırlamış olduğu toplam karışım rasyonlar ile de en ekonomik hayvancılık ve sağlıklı hayvan besleme konusunda üreticilere destek oluyor.

Konya Şeker Yem'den bir ilk

Girdiği her alanda başarısını kanıtlayan ve sektörünün lider isimlerinden olan Konya Şeker, ürettiği ürünlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Büyükbaş ve küçükbaşta verimliliği artırmayı hedefleyen Konya Şeker, en son çıkardığı ENERJİM + ile hayvan yetiştiricileri tarafından büyük beğeni topluyor. ENERJİM + , içerisinde bulunan tamponlayıcı maddeden dolayı hayvanlarda oluşan metabolik rahatsızlıkların önüne geçmesinin yanı sıra yüksek nişasta tüketen hayvanlarda gözlemlenen ayak ve tırnak problemlerine de engel olabiliyor. Küflenme ve bozulma yapmayan ENERJİM +, hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği ürünler arasında ilk sırada yerini aldı.