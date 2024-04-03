Yasin Çakır Un, yüksek kaliteli un portföyünü genişletmeye odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yüzüncü yılına girmeye hazırlanan Eskişehir'in köklü şirketi Yasin Çakır Un Fabrikası'nın Genel Müdürü Selim Öğütür, teknoloji odaklı yatırımlarla istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Teknolojik gelişmeleri, standartlardaki ve pazardaki değişimleri yakından takip ettiklerini ifade eden Öğütür, Türkiye'nin un sektöründe pnömatik sistemle çalışan ilk fabrikalarından biri olduklarını açıkladı. Öğütür, 4. kuşak temsilcileriyle devamlılığını sürdüren aile şirketlerinin, gelecek nesillere de güvenle devredilecek bir miras olarak unculuk sektöründeki varlığını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi

Ekmeklik ve özel amaçlı unda 20 farklı çeşit var

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesislerinde yıllık 112 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Öğütür, “Günlük 275 ton ve 125 ton kapasiteye sahip iki üretim tesisimizde imalat gerçekleştiriyoruz. Üretim potföyümüzde ekmeklik ve özel amaçlı un grubunda 20 farklı un çeşidi, kepek ürün grubunda ise 3 çeşit ürün bulunuyor. Üretim kapasitesinin yüksek bir bölümü bisküvilik un olan firmamızın en büyük müşterisi ETİ Gıda Sanayi'dir. Ürün kalitesi ve hizmet anlayışından taviz vermeden, sektöründe ve bölgesinde kısa zamanda seçkin bir yer bulan işletmemiz, Türk Gıda Mevzuatı ISO 90012015 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000-2018 gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun un ve kepek üretimi yapmaktadır” diye konuştu.

2024 ciro hedefi 700 milyon TL

Geçen yıl 550 milyon liralık ciroya ulaştıklarını belirten Selim Öğütür, 2024’te bu rakamı 700 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Değişen tüketici ve sektör taleplerine göre Marmara Bölgesi başta olmak üzere ürün çeşitliliğini artırmak adına perakende ve özellikle market gruplarına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Öğütür, un sektörüne yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörde temel sorunlar düşük kapasite kullanımının yanında finansmana ulaşım, kaliteli hammadde bulamama ve yetişmiş kalifiye personel eksikliğidir. Tarımda planlı üretim modeli ve kaliteli tohumculuk sayesinde verimliliğin artacağı görüşündeyim. Türkiye’de 20232024 döneminde 20 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve çoğunluğu çiftçiler tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satıldı. Tahıl koridorunun kapanması ile de Ukrayna’dan dünya piyasasına buğday girişi yavaşladı. İklim koşulları bu şekilde devam ederse önümüzdeki sezonda 25 milyon ton buğday üretimi bekleniyor.”