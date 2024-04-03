Egeli tekstil ve hazır giyim ihracatçıları rekabet güçlerini projelerle artıracak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki mali genel kurul maratonu moda endüstrisiyle başladı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye geneli tekstil ihracatına oranla daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak 509 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktardı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş ise sektörün genel ihracat içerisinde en fazla katkı yapan üçüncü sektör olduğunu belirtti. İki birlik de rekabet gücünü artırmak için projelere ağırlık verecek.

ETHİB olarak geçen yıl Türkiye genelinden ayrışarak ihracatta önemli bir artış yaşadıklarını dile getiren Jak Eskinazi, “Birliğimizin ihracatı özellikle hammadde ihracatında yaşanan artıştan dolayı bir önceki yıla göre %41 artarak 509 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizin toplam tekstil ihracatı ise 2023’te %7,6 azalarak 9,5 milyar dolar oldu. Son dönemde yaşanan parite kaybı, durgun talep, enflasyondaki artış ve artan maliyetler gibi faktörler fiyat rekabetini ön plana çıkardı. Rekabetin zorlaştığı bu dönemde öne çıkacak konular sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kaliteli ve katma değerli üretim olarak görülüyor. Biz de bu doğrultuda faaliyetler planlıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülebilirliği merkeze alarak yürüttükleri Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında büyük bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Eskinazi, enerji verimliliği, kurumsal karbon ayak izi yönetimi, çevre yönetimi ve ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri verildiğini belirtti. Eskinazi, "Eylül 2024'te Hollanda'ya yönelik iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek üzere bir heyet organizasyonu planlıyoruz. Aynı zamanda, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası ile halı firmalarımıza yönelik yeni bir URGE projesine başlayacağız. Bu proje ile halı sektörümüzün ihracat kapasitesini artırmayı ve hedef pazarlarımızda etkimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"2024 için kararlı ve umutluyuz"

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş da birliğin genel kurul toplantısında 2023’ün Türk ihracatçıları için zorlu bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı %9'luk azalışla 19,2 milyar dolara düştü. Sektör olarak ihracatta 3. olduk. Bölgemizin konfeksiyon ihracatı da %9'luk düşüşle 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yüksek enflasyon, dış talepte artış olmaması gibi problemler 2024'ün de kolay olmayacağını gösteriyor. Maliyetlerin artması ve kapasite kullanım oranlarının düşmesi gibi iç sorunlara Ekim ayında ithalata getirilen ilave gümrük vergisi kararı da eklendi. Bu zorlukların 2024'ün ilk yarısında işlerimizi olumsuz etkileyeceğini, sektördeki iyileşmenin yılın son çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörde nitelikli iş gücünün arttırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Sertbaş, “2019 yılında gençlere tekstil mühendisliğini tanıtmak amacıyla Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi adını verdiğimiz bir proje başlattık. Bu proje ile birlikte, tekstil mühendisliği fakültelerindeki doluluk oranı %40'tan %90'lara yükseldi ve bölümün taban puanları arttı. Proje kapsamında toplam 319 öğrenci burs alıyor. Aynı şekilde meslek liselerine yönelik projelerimiz de var” dedi

Yeni projeleri arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle birlikte başvuruda bulunduklarını ve olumlu bir yanıt beklediklerini dile getiren Sertbaş, “Kümelenme Destek başvurumuzun ardından, Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı için Nisan ayında başvurmayı hedefliyoruz. Bu program, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Turquality/Turkish Apparel Tanıtım Projesi için tüm Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri olarak Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Başvurumuz uygun görülürse, sektörümüzün tanıtımı için çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerinde bulundu

Sertbaş 2024 yılında, ihracat kayıplarımızı telafi etmek amacıyla yoğun bir dış pazar faaliyetleri programı planladıklarını sözlerine ekledi.