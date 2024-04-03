Kayseri mobilyasında yeni dönem: Mobilyada Moda Show

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri sanayisinin gelişimi, ekonomisi ve daha fazla istihdam sağlanması için mobilya sektörünün çok önemli olduğunu söyleyen Ercan Sarıkaya, sektörün yeni pazarlar bulabilmesi için online ticaret ve fuarcılık konularında önemli projeler geliştirdiklerini belirtti. Sarıkaya, Nisan ayı ile birlikte bu çalışmalara start vereceklerini kaydetti.

Mobilya sektörüne canlılık getirmek için önemli organizasyonlar planladıklarını ifade eden Ercan Sarıkaya, “20-28 Nisan tarihleri arasında Mobilyada Moda Show adı altında bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Mobilyada Moda Show’u Ekim ayından itibaren fuar olarak gelenekselleştireceğiz ve her yıl Nisan ve Ekim aylarında mobilyada modanın ve yeni trendlerin olması gerektiği gibi Kayseri’den belirlenmesini sağlayacağız. Etkinliğimize yurt içi ve yurt dışından önemli sayıda alım heyetleri bekliyoruz. Mobilyada Moda Show’u sadece toptan ticarete yönelik bir etkinlik olarak düşünmüyoruz. Şehrimizdeki ve komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı en yeni modelleri görmeye ve etkinliğe özel fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Mobilya almanın tam zamanı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Mobilyada Moda Show ‘a Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı 81 ilden 148 oda başkanı ile bu odaların bulundukları illerdeki mobilya mağazalarını da davet ettiklerini dile getiren Sarıkaya, “Türkiye Ağaç İşleri Federasyonumuzun Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Oda Başkanlarımız etkinliğimizin 22 Nisan’da yapacağımız resmi açılış töreninde bizimle birlikte olacaklar. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’nun Başkanlar Kurulu Toplantısı da aynı gün Kayseri’de yapılacak” diye konuştu.