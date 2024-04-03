554 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alan CW Enerji yüzde 80 yerli malı kullanacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

CW Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni bir yatırım hamlesi ile güneş panelleri üretiminde yerli malı kullanımını yüzde 80’e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. CW Enerji A.Ş’nin, sürdürülebilir bir büyüme anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğine dikkat çeken Sarvan, şunları kaydetti.

‘’Güneş paneli üretiminin yanında artık alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyemizde gerçekleştirecek bir yatırımına başladık. 8 milyon Euro finansal kiralama sözleşmesi imzaladık ve makine siparişlerini de verdik. Bu yatırımımızla alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyemizde yapmış olacağız. Böylece yenilenebilir enerji sektörüne ve ülke ekonomimize de katkıda bulunacağız. Yerli ve milli üretime verdiğimiz önemi bu yatırımımızla bir kez daha göstermiş olduk. Güneş paneli üretiminde yüzde 80 yerli malı kullanacağız.’’

554 milyon TL’lik teşvik yatırım belgesi

CW Enerji A.Ş tarafından alüminyum çerçeve üretim tesisi yatırımı ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan teşvik başvurusunun 26.03.2024 tarihli ve 564406 sayılı teşvik belgesinin onaylanması doğrultusunda yatırımın başlatıldığınıbelirten Tarık Sarvan, şöyle devam etti.

‘’Yatırıma istinaden 554.389.070 TL tutarlı yatırım teşvik belgesi alınmış olup ilk etapta makinelerin alımına yönelik Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Şirketi aracılığı ile 60 ay vadeli toplam 8 milyon Euro finansal kiralama sözleşmesi imzalandı ve makine siparişleri verildi. 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla üretime başlanması planlanıyor. Bu yatırım Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan taşınmazlarımızda gerçekleştirilmesi planlandı. 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla üretime başlanması hedeflendi.’’

Önemli bir yatırımı hayata geçirecekleri için mutlu olduklarını vurgulayan Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı.

“Güneş paneli üretim sürecinde kullanılan ve şirket tarafından üretimi yapılan ham madde sayısını artıracak yatırımımız ile şirketimiz maliyet avantajı konusunda önemli bir adım atmaya karar vermiştir. Bu yatırımımızla alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyemizde yapmış olacağız. Böylece yenilenebilir enerji sektörüne ve ülke ekonomimize de katkıda bulunacağız. Sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz. Alüminyum çerçeve üretim tesisimizin hayata geçmesiyle birlikte, güneş panellerimizin üretim sürecini daha da optimize edeceğiz. Kendi üretim tesisimizde çerçeveleri üreterek çevresel etkimizi daha da azaltmış olacağız. Bu adımımızla güneş enerjisi alanındaki çözümlerimize bir yenisini daha ekledik. Yerli ve milli üretime verdiğimiz önemi bu yatırımımızla bir kez daha göstermiş olduk. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde yol almaya ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz.”