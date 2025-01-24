Konya'da 3 katlı bina çöktü: Göçük altında kalanlar var

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde saat 20.00 sularında yaklaşık 35 yıllık olduğu belirtilen üç katlı bir bina çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD, Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan 5 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Binanın kentsel dönüşüm bölgesinde olduğu, öğrenilirken, şu ana kadar 2 kişinin göçük altından çıkarıldığı aktarıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim." ifadelerin kullandı.