Konya’da KOP desteğiyle hayata geçecek 22 tarımsal projenin imzaları atıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programın açılışında konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, KOP’un 8 il ve 89 ilçeyi içerisine alan geniş bir coğrafyada kalkınmanın yerel unsurlarını desteklemek üzere faaliyet gösterdiğini anımsattı.

“Bölgenin milli gelirden daha fazla pay almasını sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz”

Bölgenin en geniş coğrafyasına sahip Konya’da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki kamu kuruluşları ve yerel paydaşlarla koordineli olarak çalışarak bölgenin milli gelirden daha fazla pay almasını sağlayacak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Karakoyunlu, “Söz konusu projelerin oluşturulmasına destek veren kamu kurumlarımıza, bu süreçte katkılarını esirgemeyen Konya Valimize, yoğun bir iş birliği gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve bölgesel kalkınmaya büyük önem veren her bir projenin şekillenmesine bizzat katkılar sunarak himayelerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehir olarak koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014’teki Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra büyükşehirler için kırsal kalkınmanın önemli bir hale geldiğini anımsatarak bu konuda da en dikkat çeken şehrin her zaman Konya olduğuna vurgu yaptı.

Konya’nın 42 bin kilometrekarelik coğrafi büyüklüğü, 28 merkez dışındaki ilçe ve 900 bine yakın merkez dışında yaşayan nüfusuyla yasasın en zor uygulanacağı düşünülen yerlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Ama bugün gelinen noktada, aradan geçen 10 yılda, Büyükşehir Belediyesi olarak koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda en önemli önceliğimiz de kırsal kalkınma. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak bizim için en önemli konulardan birisi. Çünkü insanlar eğer bulundukları yerde belli bir gelir seviyesine ulaşamazlarsa, çeşitli sosyal haklara, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşamazlarsa merkeze doğru bir göç oluşuyor. Bu hem kırsalda bir boşalma hem de merkezde problemlerin artmasına ama aynı zamanda Konya gibi tarımsal üretimin çok yoğun olduğu bir şehirde ülkenin gıda güvenliği adına önemli sorunlar oluşturan bir problem haline dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Altay desteklerinden dolayı Bakan Kacır’a teşekkür etti

Kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının geliştirilmesi, altyapı eksiklerinin tamamlanması ve kalkınma modelleri oluşturularak gelirlerinin artırılması konusu en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: “Bu konuda en önemli paydaşımız da KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Bugüne kadar ilçelerimizin eksiği olan hayvan pazarından mezbahaneye; altyapı eksiklerinden tarımsal desteklere kadar birçok konuda iş birliği yaptık. Bugün de imzalayacağımız protokolle özellikle kapalı sistem sulama sistemleri ve kırsalda vatandaşlarımızın hizmetlerine dokunacak projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Böyle bir imkan oluşturduğu için değerli bakanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. KOP Bölge İdaresi’yle yapmış olduğumuz projelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Vali Özkan kurumlararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı

Konya Valisi Vahdettin Özkan da “Kırsalda yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir hayat için bütün kurumların iş birliğinin, hedeflerinin olması ve o sinerjinin oluşturulması önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın nitelikli insan kaynakları kalkınma ajansları başta olmak üzere buna çok iyi bir rehberlik yapmaktadır. KOP gibi, kalkınma ajansları gibi birimlerin çok güzel hizmetler yaptığını, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini, bunun sürdürülebilir olması için de hiyerarşik bir birim, kamu kuruluşu değil bir hizmet üretme ofisleri olarak devam etmesini arz ve talep ediyorum” cümlelerini kullandı.

“Konya’yı ihya edecek projelerin altına imza atacağız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, protokolle bu yıl toplam bütçesi 128 milyon lira olan 22 projeyi hayata geçireceklerini belirterek, tarımın başkenti Konya’da modern sulama tesislerinden hayvancılığa, seracılığa kadar Konya’yı ihya edecek projelerin altına imzamızı atacaklarını ifade etti.

“Müreffeh Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır büyük ve güçlü Türkiye’ye doğru emin adımlarla yürürken araştırma ve inovasyon eko sistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’yi küresel üretim ve inovasyon üssü haline getirdiklerini aktaran Bakan Kacır, “Hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sayısız esere hep birlikte imza attık ve şimdi Türkiye Yüzyılı’nı Milli Teknoloji Hamlesi’yle taçlandırarak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi yaklaşımımızdan taviz vermeden milletimizin refahını yükseltme, devletimizi güçlendirme mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

“Vefanın en güzel örneğini her zaman Konya’da gördük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürüttükleri büyüme ve kalkınma yolculuğunda Konya’nın kendileri için müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Bakan Kacır, “Vefanın en güzel örneğini her zaman Konya’da gördük. Bizler de her daim ilim, irfan şehri Konya’ya gece gündüz demeden aşkla hizmet etmeye gayret ettik. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle Konya’ya değer katan yatırımları bir bir hayata geçirdik. Verdiğimiz destekler ve sağladığımız teşviklerle şehrimizin sürdürülebilir büyümesine ve gelişmesine katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“İlimizde su kaynaklarının verimli kullanılması gerekiyor”

Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen projelerle Konya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın yanında zengin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürdüklerini paylaşan Bakan Kacır şöyle konuştu:

“Gıda üretim merkezlerinden Konya’mızın her karış toprağını daha verimli kullanmamızı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansımızla şehrimizde bugüne dek 1.210 projeye 2.2 milyar lira destek olduk. 1.750’den fazla vatandaşımızın istihdamına öncülük ettik. KOP Bölge Kalkınma İdaremizle de sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kültür, turizm, enerji ve imalat sektörlerinde 832 projeye 6.2 milyar lira kaynak sağladık Geniş tarım arazilerine sahip Konya Kapalı Havzası maalesef ülkemizin en az yağış alan bölgesi. Konya Ovası Projesi’ne çarpan etkisi oluşturacak yeni teknolojileri çiftçilerimizle buluşturmak şehrimizde tarım altyapımız için hayati öneme sahip. Bu nedenle ilimizde su kaynaklarının verimli kullanılması gerekiyor.”

“Çiftçinin ambarı artık saban ucunda değil”

İmzalayacakları 22 projeyle Konya’nın tarım ve hayvancılıkta kalitenin ve verimliliğin artırılmasına katkı vereceklerini dile getiren Bakan Kacır, “Çiftçinin ambarı artık saban ucunda değil. Medeniyet ağacını erenlerin kardığı, hoşgörü diyarı, Anadolu’nun kadim hafızası Konya’ya eser kazandırmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. İnşallah Konya Anadolu’daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’nın da teminatı olacak. Biz ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalkındırmaya, daha müreffeh yarınlar için soluksuz çalışmaya devam ederken 80 şehrimizde olduğu gibi Konya için de aşkla, şevkle üretmeye devam edeceğiz. Projelerin hayata geçmesinde emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projelerimizin Konya’ya, üreticilerimize, çiftçilerimize, emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından 128 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek 22 ortak projenin imzaları atıldı. Projeler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ilgın Harmanyazı Kapalı Sistem Sulama Tesisi proje de bulunuyor.

Bakan Kacır Başkan Altay’ı ziyaret etti

İmza törenin öncesinde Bakan Kacır, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Altay da ziyareti dolayısıyla Bakan Kacır’a teşekkür etti.