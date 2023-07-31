Körfez Kadın Platformu, destekler ile kooperatifleşme adımlarını atıyor

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Körfez Kadın Platformu, hayata geçirdiği projelerle kadın girişimcilerin ortaya çıkarılıp ekonomide söz sahibi olmalarını sağlıyor. İlk etapta sahillerde el emeği ürünlerin satışı ve Kiraz Kafe’yi hayata geçiren platform; şimdi bu çalışmayı kooperatifleştirmek istiyor.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası (KTO), Körfez Kent Konseyi ve Körfez Halk Eğitim Merkezi’nden gönüllü kadınların 2019’dan bu yana bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Platformu, birçok kadına ekonomide söz hakkı verdi. Kadın Platformu Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, Platformun sahilde el emeği ürün satışı ve Kiraz Kafe projeleri ile birçok kadının ev ekonomisine katkı sağladığına değinerek, bu çalışmaları kooperatifleştirmek istediklerini belirtti.

Kadınların el emeği üretimlerine pazar oluşturma amacı ile başlayan girişime yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Durak; “Körfez Ticaret Odası İcra Kurulu üyesiyiz, ayrıca Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Körfez Kadın Girişimciler İcra Kurulu olarak uzun zamandır kadınlar için programlamış olduğumuz projelerimiz vardı. Kadınların el emeği ürettiği fakat geniş çevreye ulaşamadığı alanlarda pazar alanını yaratabilmek için yola çıktık. Kadınlarımızla bir araya geldik, bununla ilgili odamızda kooperatif eğitimleri verdik. Daha sonra Hereke, Yarımca, Tütünçiftlik sahillerinde çatı oluşturmaya başladık. Körfez Belediyesine ait olan kiraz kafe işletmeciliğini kadınlarımıza tahsis ederek el emeklerini ve yaptıkları ürünleri burada müşterilere sunarak gelir elde ediyorlar. Kiraz kafede 15 günde bir farklı kadınlarımız tarafından işletilerek bir girdi ve döngü sağladık. Halk Eğitim, Körfez Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Belediye Kültür Müdürlüğünden arkadaşları bu projelerin içine dahil ettik. “Körfez Kadın Platformu” adı altında bir grup kurduk. Bulunduğumuz STK’ları ve kurumları temsil ediyoruz. Halk Eğitim, Kent Konseyi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Belediyesi’nden bizler yetkili olarak İcra Kurulu 4 kişi, diğer kurumlardan 2’şer kişi yetkili olarak grup çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kooperatifleşme adımları atılmaya başlandı

Kooperatifleşme yolunda adım attıklarını vurgulayan Durak; “Diğer platformlarla bir araya geldiğimizde belki kooperatifleşme ilk zamanlar da olmaz ama bunu bir başlangıcı kesin olmalı diye düşündük. Sonrasında böyle bir başlangıçta gerçek adımlar attık. Valiliğin sunmuş olduğu destek fonları oluyor, İl Ticaret Müdürlüğü’nün ve Ticaret Bakanlığı’nın Kadın Kooperatiflerine hibe destekleri de mevcut. Bizim artık bununla ilgili bir endişemiz de yok. Teknik açıdan da kadınların başvurabileceği linkler oluştu. Körfez Belediyesinin kendi sayfasında Kiraz Kafe’ye ayrı başvuru, sahillere ayrı başvuru yapılarak sırasıyla kadınlarımız işletmelerini yapabilir. Bu bağlamda gerekli Arge ve fon destekleri ile daha hızlı adım atacağımıza inanıyorum” dedi. Aynı zamanda Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)’inde desteklediği Platformda daha önce ses getiren projelerine değinen Durak; “Yaptığımız projeler de ABİGEM bizi destekliyor. Türkiye’de ses getiren Sanayi’de Kadın Eli projemiz var. Fabrikalara kadınlarımızı yerleştiriyoruz, bu da çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Kadınlar ekonomik olarak güç kazandıkça özgüven kazanıyor

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimcileri tarafından amigurumi bebeklerinin üretimi ve satılmasını destekleyen projeleri ile daha önce gündeme gelen Durak, kadınların girişim adımları attıkça daha fazla özgüven kazandığını, sosyalleşmenin ve ekonomik anlamda katkı payı sahibi olmalarının onlara fayda sağladığını gözlemlediklerini belirtti. Bu sebeple daha fazla kadına ulaşmak adına kurulan platformun bu defa birçok paydaşın desteği ile daha fazla büyüdüğüne değinen Durak; “Burası kadınlara özel bir ortam gibi düşünülüyor. İnsanlar buraya geldiği zaman resmi bir kurum olmasının verdiği güven oluşuyor. Genel anlamda da kadınlarımızın birbiriyle irtibat halinde olmasını sağlıyoruz. Bundan dolayı da hem çok fazla güven oluştu hem de çok fazla talep var. Dışarıda çalışmam diyen insanların burada çalışıp para kazandığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklara Kiraz Kafe’de destek kermesi

Körfez Belediyesi’nin 6 Şubat depremi sonrasında oluşturduğu Kriz Merkezi’ne 3 bin üzerinde depremzede vatandaşın geldiğini söyleyen Durak, o dönemde Belediyenin yanı sıra Platform maddi ve manevi olarak desteklediklerini ifade etti. Ürettikleri projeler ile Kiraz Kafe’de kermes etkinliği yaparak ailelerin ihtiyaçları için tek yürek olduklarına değinen Durak; “Platformumuz ve kadın Meclisimiz olarak deprem bölgesinden gelen öğrenci çocuklarımıza destek olmak istedik ve bununla alakalı bir proje ürettik. Kiraz Kafe’yi bu anlamda kullanmak istedik yönetimimiz de izin verdi normalde dışarıya kermes ve hayır işlerine pek kolay izin vermiyoruz. Amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Depremde gelen çocuklarımıza da faydalı olabilmek adına, Meclisimiz de aldığımız kararla deprem bölgesine ve deprem bölgesinden gelen çocuklara yardım amaçlı kermes düzenledik. Buna dâhil olmak isteyen arkadaşlarımız oldu, onlar da evlerinden yiyecekler hazırlayıp getirdiler. Davetiyeler bastırdık, çok fazla katılım sağlandı ve çok güzel bir kermes organizasyonu oldu. Kermesten elde ettiğimiz gelirle depremzede çocuklarımıza fon oluşturmuş olduk. Aynı zamanda kazanılan parayı ailelere aidat şeklinde ödedik ” dedi.