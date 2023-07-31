Gençler Bursa’nın geleceğini kodluyor

EKONOMİ (BURSA) - Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi çalışmaları devam ediyor. Girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Kod16 ‘Bursa Kodluyor Projesi’ gençlerden büyük ilgi gördü. Toplam bin 19 başvurudan kriterlere uygun olan 565 kişi programa kabul edildi. Bursa’nın geleceğini kodlamak için bir araya gelen gençlerden 391’i giriş seviye programa, 174’ü de ileri seviye programa alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sınırsız yaratıcılık ve öğrenme fırsatları sunan, yazılım sektörüne katılmak isteyen gençleri bir araya getiren programa, Bursa’da yaşayan ve 18-35 yaş aralığındaki gençler kabul edildi. Yaklaşık 4 ay sürecek olan program Java web development (ileri seviye), python veri bilimi eğitimi (ileri seviye), flutter mobil programlama (giriş seviyesi), frontend react web development (giriş seviyesi) olmak üzere dört ana programlama dilinden oluşuyor. Programı başarıyla bitirenlere sertifika verilecek. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan 5 katılımcıya da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iş imkânı sağlanmasını planlıyoruz. İlgi gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve çalışmanın gelecekteki akıllı şehircilik çalışmalarına katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.