Körfez Ticaret Odası 25. yılını kutladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bölgenin ticari faaliyetlerinde kritik rol oynayan Körfez Ticaret Odası, 25'inci yılını kutladı. Körfez Ticaret Odası 25. yıldönümü kutlamaları ile bölgenin ticaret hayatına, ekonomisine ve toplumsal yapısına önemli katkılar sağlayan tüm paydaşları bir araya getirdi. Programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM 65. Dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve oda üyeleri katıldı. Gerçekleşen 25. yıldönümü kutlama programı öncesinde Körfez Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin açılışı yapıldı.

“Zarar ettirmeyen tek yatırım; eğitimdir”

KTO'nun 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden KTO Başkanı Recep Öztürk, "Bundan 25 yıl önce 635 üye firmayla kurulan ve her geçen gün üye sayısını daha da arttıran odamızın 25 yıl dönümünü kutlayacağız. Üyelerimizin ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya çalışacak faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zarar ettirmeyen tek yatırımın eğitim olduğunu düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kapsamında nitelikli insan kaynağını meslek liselerinden karşılama isteğimizi daha da ilerlettik. Girişimcilerimize yeni kapılar açmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Üyelerimize dış ticaret operasyonlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili hizmet veriyoruz. Üyelerimizi, potansiyel müşteriler ile bir araya getiriyoruz" dedi.

"Odamızın verdiği hizmette beş yıldız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Körfez Ticaret Odası'nın hizmet kalitesini överek, “Eğer şehrinizi marka yapmak istiyorsanız ilimizin valisi, belediye başkanları, milletvekilleri, farklı görüşten milletvekilleri bu programla bir araya geldi, bu çok büyük bir şans. Dünyada oda sisteminde bir yıldızlama vardır. Londra, Paris’te ticaret odaları nasıl standartlarda hizmet veriyorsa Körfez Ticaret Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Odamızın verdiği hizmette beş yıldız. Aynı zamanda gurur duyulacak işlere de imza atıyorlar. Odamız hizmetlerine bir yenisini daha dahil etti, tahkim ve arabuluculuk. Bugün bizim davalar maksimum 3 ay sürer hale geldi. Artık aramızdaki anlaşmazlıkların çözüm merkezi Körfez Ticaret Odası” dedi.

“Körfez Ticaret Odası kuruluşundan beri önemli hizmetler yaptı”

Körfez Ticaret Odası'nın önemli hizmetler yaptığını dile getiren TBMM 65. Dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, " Öncelikle Çözüm Bürosu'nun Körfez’e hayırlı olmasını diliyorum. İhtiyaç olursa özellikle değerlendirilmesini herkese tavsiye ederim. Ben inanıyorum ki bundan sonra çok daha güzel çalışmaları birlikte yapacağız" açıklamalarında bulundu. Işık, “Dünya bir belirsizlik içine girdi ve ticaret savaşları devam ediyor. Bu dijital çağda, bizim olayı tribünden seyretme lüksümüz yok bunun için de yapmamız gereken sadece sermayemizi birleştirmek değil akıllarımızı da ortaklaştırmak ve ticaret erbabı olarak istişare etmek ve yeni çağda bir oyuncu konumuna gelebilmek bunun için de ticaret odalarımız çalışma yapmak durumunda" diye konuştu.

“Kocaeli gerçekten Türkiye’nin lokomotifi gibi bir şehir”

İş adamlarının problemlerine çözüm üreterek ilerlediklerini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da konuşmasında, "Kocaeli gerçekten Türkiye’nin lokomotifi gibi bir şehir, inanılmaz bir şehir. Her yıl yeni bir şehir kuruluyor Kocaeli'nin içinde, her sene 25 bin çocuk doğuyor burada. Her yıl ortalama olarak 40-50 bin kişi göç alıyoruz. Geçen yıl Kocaeli'ye 90 bin kişi göç etti. Gerçekten yetişmek çok zor ama bu da beraberinde inanılmaz bir devim getiriyor. Yani hayat böyle tehditler fırsatlar hepsi bir arada. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Elimizden geldiğince, en kıt kaynaklarla şehir için en doğru istikamette yer almaya çalışacağız. Bizim yeniden bir mutabakat sağlamamız, kardeş kavgasına son vermemiz lazım. Küçük mevzuları bir kenara bırakıp yeniden çalışmamız lazım" ifadelerine yer verdi.