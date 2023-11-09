KOSGEB’den deprem bölgesindeki KOBİ’lere 12 milyar TL destek

ADANA/EKONOMİ

“Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” Bilgilendirme Toplantısı Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) yapıldı. Toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

"Küçük ve orta ölçekli firmalar için can suyu olacaktır"

Toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, deprem felaketinin ardından herkesin elinden gelen yardımın fazlasını yapmaya çalıştığını, toplumu dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ayakta tuttuğunu bildirdi. Depremin ekonomik boyutunun açıklanan 104 milyar doların çok üstünde olduğunu düşündüğünü belirten Kıvanç, KOSGEB’in depremden etkilenen işletmeleri ekonomik yönden canlandırmak amacıyla başlattığı çalışmaların önemine dikkat çekti. Deprem Bölgesi Mikro Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı’nı incelediğini, çalışmanın ‘sıfır faiz, ilk 24 ayda ödeme olmaması, sonrasında 3 eşit taksitte ödeme’ gibi önemli avantajlar barındırdığını anımsatan Kıvanç, “Depremden etkilenen, hasar alan işletmelerin yaralarını sarmak amacıyla hayata geçirilen destek programı, özelikle mikro, küçük ve orta ölçekli firmalarımız için can suyu olacaktır” dedi.

“İnternet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilir”

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da Mikro Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere toplam 12 milyar lira tutarında destek sağlayacaklarını söyledi. Şu ana kadar 20 binin üzerinde başvuru aldıklarını açıklayan İbrahimcioğlu, “Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Deprem Sonrası Mikro Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı müjdesini verdi. Bu destek Dünya Bankası ile yapılan müzakereler neticesinde bir dış kaynak olarak ülkemize getirildi. Bu dış kaynağı en hızlı şekilde mikro, küçük ve orta ölçekli firmalarımıza faydalandırmak istiyoruz. Programı işletmelerimizin faaliyetlerini sağlaması amacıyla bir can suyu olarak görüyoruz. İşletmeler bu destekten internet üzerinden kolaylıkla yapabilirler“ dedi.

"Adana firmaları ticaretin azalmasıyla zorda kaldı"

ATO Başkanı Yücel Bayram da Adana’daki esnafın en büyük yıkımların yaşandığı illerle ticari bağları olduğunu, bölgede ticaretin azalmasıyla zorda kaldıklarını anlattı. Bayram, kaynakların doğru kullanılması için KOSGEB yetkililerine iş birliği çağrısı yaptı.