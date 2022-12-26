Koyuncu, modüler depoların enerjisini güneşten sağlayacak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - İsmail Koyuncu tarafından bir şahıs işletmesi olarak 1988 yılında kurulan ve 2008 yılında firmanın 2’inci kuşak temsilcileri tarafından başlatılan yeniden yapılanma süreciyle limited şirket olarak yoluna devam eden Koyuncu Çelik, savunma sanayi sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Mersin’de yaklaşık 30 bin metrekare alana sahip olan 2 fabrikada üretim yapan firma, yeni şirketi Koyuncu Savunma Sanayii A.Ş. ile sektöre yönelik üretim ve Ar-Ge çalışmalarına daha da hız verdi. Modüller mühimmat depolarının ardından geçtiğimiz yıl ürün portföyüne helikopterle taşınabilen modüler askeri yaşam alanlarını ekleyen firma, Savunma ve Havacılık (Saha) İstanbul Mersin Kümelenmesi’nin de en önemli aktörleri arasında yer alıyor. Koyuncu Savunma Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Koyuncu, bölgede nihai ürün bazlı üretim yapan sayılı firmalardan biri olduklarını kaydetti. Koyuncu, yeni hedeflerinin mevcut ürünlerinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonu olduğunu belirtti.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yakın tarihte Azerbaycan, Libya, Suriye, Etiyopya ve Ukrayna’da yaşanan çatışmalarda elde ettiği başarıların, askeri harekât alanında kullanılan modüler yapı ve depolama sistemlerine yönelik talebi artırdığını kaydeden Fatih Koyuncu, “Ülkeler, savunma sanayiinde hızla kurulabilen, hava araçlarıyla taşınabilen ve hızlıca mobilize olabilen modüler depolama ve yapı sistemlerine dönüyor. Bu yönelimi ülkemiz, bölgemiz ve firmamız adına bir fırsata çevirmek adına aralıksız çalışıyoruz. Alanında uzman 10 Ar-Ge mühendisimiz pek çok yeni nesil proje üzerinde çalışıyor. Ürünlerimizin güvenlik, otomasyon ve teknoloji altyapısının dünya standartlarına ulaşabilmesi için özel projeler yürütüyoruz” dedi.

“Hedefimiz, enerji krizinden askeri alanların etkilenmemesi”

Yaşanan enerji krizinden askeri alanların etkilenmemesi için modüler mühimmat depoları ile askeri yaşam konteynerlerine yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin entegrasyonunu hedeflediklerini ifade eden Fatih Koyuncu, “Solar panelleri ilk etapta modüler mühimmat depolarımızın üzerine entegre edeceğiz. Proje tamamlandığında tek bir tuş yardımıyla ürünümüz üzerine monte edilen özel solar paneller otomatik bir şekilde açılacak ve elektrik üretecek. Bu sayede askeri personelin iş yükü azalırken, fosil yakıtlara bağımlılık ise minimum seviyeye düşecek. Güneş enerji sistemlerini 2’nci etapta askeri modüler yaşam konteynerlerimize de uyarlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

2023’te 10 yeni pazara açılmayı hedefliyor

Savunma Bakanlığı ile NATO’nun koordinasyonunda 3 kıtadan toplamda 12 ülkeye modüler mühimmat deposu ihraç ettiklerini belirten Fatih Koyuncu, 2023 yılında 10 yeni ülkeye daha giriş yapacaklarını ifade etti. Koyuncu, şöyle konuştu: “Yıl içerisinde İstanbul’da düzenlenen Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı’na katılım sağladık. Bu fuarda Afrika ülkeleriyle bağımız daha da sağlamlaştı. Ayrıca Türk cumhuriyetleri, Asya ve Kafkasya pazarından da yeni işbirliği teklifleri aldık. 2022 yılında 6 yurt dışı pazara ilk defa giriş yapmıştık. 2023’te bu sayıyı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Yeni yılda NATO ile görüşmelerimiz aralıksız devam edecek. Geçen yıl NATO Romanya tatbikatına özel davet ile katılmıştık. Ürünlerimiz sahada başarılı bir şekilde kullanıldı ve test edildi. Birleşmiş Milletlerin Bangladeş’teki barış misyonunda da ürünlerimiz kullanılıyor. 2023 yılında bu bölgeye yeni ihracatımız söz konusu olacak.”