Küpeli "Belçika ile iş birliğini geliştirmeye hazırız"

Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Stefano Missir Di Lusignano ve beraberindeki heyet, Eskişehir OSB’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamza Tınas ve Samet Özkaya ile Denetim Kurulu Üyesi Hasan Hakan Bayar yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in sanayi yapısı ve üretim gücü hakkında bilgi verdi. Küpeli, “Eskişehir OSB, yüksek katma değerli üretim yapan firmalarıyla Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri konumunda. Havacılık, savunma, makine ve beyaz eşya gibi sektörlerde güçlü bir altyapıya sahibiz” dedi. Başkan Küpeli, Belçika ile sanayi alanında iş birliklerini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Brüksel Ticaret Ataşesi Stefano Missir di Lusignano ise Eskişehir’in sanayi potansiyelinden etkilendiğini belirterek, “Belçika, Avrupa’nın en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri. Eskişehir’in yenilikçi üretim yapısı ve ihracat potansiyeli, Belçikalı firmalar için de büyük bir fırsat sunuyor. İş birliklerini artırmak ve karşılıklı ticareti geliştirmek adına ortak projelere açığız. Eylül ayında sizlerin de katkılarıyla büyük bir Belçikalı iş adamları grubunu Eskişehir’e getirip, karşılıklı yatırım ve iş birliği imkanlarını görüşeceğiz. Sağladığınız destek için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek olası yeni iş birlikleri üzerine de değerlendirmeler yapıldı.