KVKK’dan küçük işletmelere VERBİS muafiyeti

MERSİN/EKONOMİ



Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Eylül 2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararına göre ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan, 10’dan az çalışanı ve 10 milyon TL’nin altında bilançosu bulunan işletmeler, VERBİS kaydından muaf tutuluyor. Kararın yalnızca kayıt yükümlülüğüyle ilgili olduğunu belirterek, işletmelerin diğer KVKK sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan KVKK ve Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü, “Muafiyet işletmeleri aydınlatma metni hazırlama, açık rıza alma, teknik ve idari tedbirleri uygulama ve veri ihlali bildirim yükümlülüklerinden kurtarmıyor. Özellikle sağlık, biyometrik ve ceza mahkûmiyeti verisi gibi özel nitelikli verileri işleyen küçük işletmelerin uyarılması gerekiyor. Yanlış bilgiye güvenerek yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler, ciddi idari para cezaları ve itibar kaybıyla karşılaşabilir. KVKK uyumu bir tercih değil, zorunluluk; ihmal edildiğinde sonuçları ağır olur” dedi.



Kararın küçük işletmeler için bürokratik yükü hafiflettiğini dile getiren Güçlü, KVKK’nın temel prensiplerini değiştirmediğini aktardı.