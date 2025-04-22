Lineadecor İstanbul Başakşehir’de 26. mağazasını açtı

Kocaeli

Kocaeli Gebze'de 30.000 metrekare alana sahip üretim tesislerinde, üretim faaliyetlerini sürdüren Lineadecor, yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Lineadecor, mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmek için birbirinden şık tasarımlarını Türkiye'de 77, yurt dışında ise 22 satış noktasında sergiliyor.

Lineadecor, İstanbul Başakşehir’de açtığı 26. mağazası ile müşterilerinin karşısına çıktı. Üst düzey bürokratlar ve iş dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği Lineadecor mağaza açılış kokteyline, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Lineadecor satış ve pazarlama yöneticileri, Başakşehir yetkili satıcısı MSB Teknik firma sahipleri Muhammet Sait Büyük ile Fatma Büyük ve çok sayıda davetli katıldı. Mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerini söyleyen Ecemiş, Türkiye’nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri aldıklarını ifade etti.

Lineadecor’un birbirinden şık tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Ecemiş, tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel taleplere cevap verebilmeyi ve sunulan farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldıklarının altını çizdi.