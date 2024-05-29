Lösemili çocuklar, ‘Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nde buluşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bursa'da inşası devam eden Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, 30 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek lansmanla tanıtılacak. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan enstitü, LÖSEV'in bu alandaki öncü çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak. Tesis, lösemili çocuklara doğayla iç içe, bilimsel aktivitelerle zenginleştirilmiş bir eğitim ve rehabilitasyon ortamı sunarken, 25 yıldır kanserle mücadelenin ön saflarında yer alan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV), sadece tedavide değil, lösemili çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini artırma çabalarının somut bir örneği olacak. Lösemili Çocuklar Köyü; lösemili çocuklara ve ailelerine ücretsiz konaklama, tedavi takibi, eğitim, psikolojik destek ve sosyal aktiviteler sunacak. Köyde, lösemili çocukların tedavilerine odaklanabilmeleri ve normal bir çocukluk yaşayabilmeleri için her ayrıntının titizlikle düşünülerek hayata geçirildiği bir yapıda olacak.