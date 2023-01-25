MAAS platformu ilk kez Konya’da uygulanacak

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KONYA-Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Teknoloji A.Ş arasında Türkiye’de ilk olacak “Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi” kapsamında Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

Farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme yöntemiyle erişmeyi sağlayan TRKart sisteminde pilot şehir olan Konya; şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma hizmetlerinin yolculuk deneyimini son kullanıcılara tek bir dijital kanal üzerinden ulaştıran MAAS platformunda da pilot şehir oldu.

İmza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu projeyle Konya olarak akıllı ulaşımda vizyonumuzu daha da genişletmiş olacağız” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan,

“MAAS bugün ulaştırma sektörünün ilgilendiği en büyük trend olma yolunda ilerliyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şehrinde MAAS modelleri ve girişimleri denenmeye başlandı. Biz de Konya’yı dünyadaki en iyi uygulamalardan biri haline getirebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Teknoloji A.Ş arasında Hizmet Olarak Hareketlilik Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması (MAAS) işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara’daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilen proje tanıtım ve imza töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Selami Yazıcı, MAAS Projesi ile şehir içi toplu ulaşımın teşvik edilmesi, özel araç kullanımının azaltılması, bisiklet paylaşımı, mikro mobilite gibi çevreye duyarlı araçların bireysel olarak kullanımının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kullanıcılara çözümler sunmayı amaçlıyoruz

PTT A.Ş Genel Müdürü Hakan Gülten, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı desteğiyle Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi’ni hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.

Önümüzdeki süreçte uygulamaya alacağımız bu projeyle gerçek zamanlı veriler kullanılarak farklı ulaşım modları ile kullanıcılara; konforlu, güvenli, verimli, esnek çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Projemiz şehir içi ve şehirler arası otobüs, minibüs, taksi, metro, tramvay, tren, vapur, feribot uçak gibi tüm ulaşım araçlarını kapsayacak” diye konuştu.

Projenin ilk olarak pilot uygulama kapsamında Konya’da başlayacağını ifade eden Gülten, “Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyemiz ulaşım hizmet sağlayıcıları ve tüm proje paydaşlarıyla gerekli entegrasyonları sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla önümüzdeki aylarda Konyalı vatandaşlarımızın kullanımına açılacak olan TRota uygulamasını ilerleyen süreçte ülkemizin geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemize Türkiye MAAS Projesine vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz bütün geliştirmelere, uygulamalara öncülük ettiler” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak bir başka özel projenin daha öznesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından geliştirilen ‘Hizmet Olarak Hareketlilik Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması’ kapsamında pilot il seçildik. Bu projeyle Konya olarak akıllı ulaşımda vizyonumuzu daha da genişletmiş olacağız.

Böylece Konya’mızda şehir içi veya şehirler arası yolcuların bir mobilite platformuna erişerek toplu taşıma, bisiklet, scooter, araç paylaşımı gibi farklı ulaşım hizmetleri için entegre seyahat planlama bilgisi almasına, rezervasyon ve ödeme yapmasına izin veren uygulamayı hayata geçirmiş olacağız.

Yolculuk sürelerini kısaltacak, maliyetleri azaltacak ve sistemden elde edilen verilerle yeni akıllı ulaşım planlarını geliştirme imkan sağlamış olacağız” diye konuştu.

Türkiye Kart'la entegrasyon tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Kart Projesi için pilot il olan Konya’nın, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla da ulaşım hizmetlerinin tek kart ile yapılmasına olanak sağlayacağını aktaran Başkan Altay,

“Farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme yöntemiyle erişmeyi sağlayan Türkiye Kart sistemiyle ilgili teknik çalışmalar ve entegrasyon tamamlandı. Türkiye Kart’ın faaliyete girmesiyle birlikte bu hizmet de ilk defa Konya’da hizmete sunulmuş olacak.

İmzalayacağımız işbirliği sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her konuda olduğu gibi sürdürülebilir ve akıllı ulaşım konusunda da öncü rol üstlenen Konya’mızın ulaşımda çok daha yüksek seviyelere gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na ve PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ne ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sizlerin bu destekleriyle ülkemiz Türkiye Yüzyılı’nda yarınlara emin adımlarla yürürken, Konya’mız da bu yükselişin baş mimarlarından biri olacak inşallah.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konya marka olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, çeşitli ulaşım modlarının tek birleşik sistem halinde entegre olduğu, ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan kavram olarak da tanımlayabilecek MAAS’ın, insanların toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanmalarına olanak sağladığını söyledi.

Sayan, ayrıca kişisel araç sahiplerinin trafik sıkışıklığını, trafikte geçirilen süreyi, ulaşım maliyetlerini ve her şeyden de önemlisi çevre kirliliğini azaltmayı vadettiğini ifade etti.

Sayan, “Dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde MAAS modelleri ve girişimleri denenmeye başlandı. Örneğin; Finlandiya’da, Singapur’da, Birleşik Krallık’ta, Amerika’da MAAS platformlarının dünyadaki başarılı uygulamalardan birkaçı bulunuyor. Biz de Konya’yı dünyadaki en iyi uygulamalardan biri haline getirebilmek için çalışıyoruz.

PTT, Türk Telekom, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde inşallah Konya’nın MAAS platformları noktasında biraz önce örnek verdiğim ülkelerden bir tanesi olması, hatta daha da ileri olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

MAAS bugün ulaştırma sektörünün ilgilendiği en büyük trend olma yolunda ilerliyor. Mobilite ekosisteminin küresel değerlerinin 2030’a kadar ciddi oranda artması da göz önüne alındığında bu projenin MAAS uygulamaları açısından oldukça umut verici olduğu söylenebilir.

İşte Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu yol bu. Diğer taraftan, özellikle teknolojiye yön veren yazılım sektöründe gençlerimizin önünü açmak ve onları bu alanda nitelikli ve donanımlı hale getirmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada zaten marka şehir olan Konya’nın MAAS platformu konusunda da marka olması için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarını yaptı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile PTT Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Ali Taşkın tarafından “Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi” kapsamında Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

MAAS nedir?

Hizmet Olarak Hareketlilik - Mobility as a Service (MAAS): Ulaşım ile ilgili hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan çeşitli hizmetleri, son kullanıcılara tek bir dijital kanal üzerinden ulaştıran; seviyesine göre planlama, rezervasyon, ödeme gibi özelliklerin birini, birkaçını veya tamamını içinde barındıran hizmet konsepti.

MAAS Platformu, şehir içi veya şehirler arası yolcuların bir mobilite platformuna erişerek; toplu taşıma, bisiklet, scooter, araç paylaşımı gibi farklı ulaşım hizmetleri seçimi için entegre seyahat planlama bilgisi almasına, rezervasyon ve ödeme yapmasına izin veren bir uygulamadır.