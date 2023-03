Malatyalı iş insanları tüm gücüyle bölgenin yaralarını sarıyor

Takip Et

Yardım ve desteklerini Malatya öncelikli olarak bölgeden hiç eksik etmeyen MİAD, AFAD ile koordineli olarak bölgenin bir an önce kalkınabilmesi adına çalışmalar yürütüyor. Bölgenin eksikliklerini oradaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare ederek belirleyen MİAD, bugüne kadar 140’ın üzerindeki ayni yardım tırını da bölgeye ulaştırdı.

Asrın felaketi olan ve bölgedeki yaşam alanlarının çoğunu etkileyen deprem, maalesef yüz binlerce insanın evsiz kalmasına da sebep oldu. Bu konuda da elini taşın altına koymaktan kaçınmayan ve ilk günden itibaren ‘kriz masası’ kurarak yardım ve desteklerini tek merkezden yürütmeye kararlı olan MİAD, bölgede 400 konutluk da ‘MİAD Konteyner Kent’ kuruyor. AFAD’ın koordinesiyle bölgenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla da hareket eden dernek, projenin sağlıklı ilerleyebilmesi adına da sürekli alana ziyaretlerde bulunuyor. İnşa edilecek konteyner kentte, ortalama bin 600 kişiye yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.

Malatya’nın ekonomik kalkınmasını da önemseyen MİAD, hem depremzedelerin yaralarına merhem olmak hem bölge ekonomisine can suyu vermek hem de süreci en hızlı şekilde yürütebilmek adına konteyner kent projesini Malatya’daki fabrikalarda yaptırıyor. Türkiye’nin en önemli iş insanlarının desteğiyle bölgenin bir an önce ayaklanabilmesi için çalışan dernek, her süreci en ince ayrıntısına kadar işin profesyonelleriyle yürütüyor.

Ancak el birliğiyle ve yan yana durursak yaraların sarılacağına inanan MİAD, her şey normale dönünceye dek yardım ve destek elini bölgeden çekmemeye kararlı.