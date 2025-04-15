Manisa’da 485. kez Mesir Festivali coşkusu başlıyor

MANİSA / EKONOMİ

Dünyanın en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 485.’si 22- 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalin programı hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Festival’in kentimizin uluslararası kimliğini güçlendireceğine ve ekonomimize canlılık katacağına yürekten inanıyorum. Festival yalnızca geleneksel saçım töreni ve konserlerden ibaret değil. Dolu dolu festival mottosuyla kültür, sanat, spor, gastronomi ve şifa temalı etkinliklerle çıtayı daha da yukarı taşıyacağız” dedi.



Festivalin 22 Nisan Pazartesi akşamı 20.30’da Hakkı İplikçi Parkı’dan Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak Hoş Geldin Mesir kortejiyle başlayacağını söyleyen Zeyrek, bu yıl 28. kez kapılarını açacak Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nın da sanayi ve ticaret alanında da önemli bir organizasyon olacağını, bölgenin üretim gücünü ve yatırım potansiyelini gözler önüne sereceğini dile getirdi.



Saçım töreni 27 Nisan’da olacak



Festival’in en önemli anının saçım töreni olduğunu vurgulayan Zeyrek, “27 Nisan Pazar günü Manisa Valiliği önünden başlayacak geleneksel kortej, Sultan Camii’ne ulaşacak. Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesi temsili olarak canlandırılacak. Ardından, binlerce vatandaşımızın sabırsızlıkla beklediği, Sultan Camii’nin kubbelerinden mesir macunu saçılacak” dedi.



“41 çeşit baharatı gelecek nesillere aktaracağız”



41 çeşit baharatın korunması ve yarınlara aktarılmasını için tarımsal faaliyete başlayacaklarını da kaydeden Zeyrek, “18 dönümlük arsayı Yunusemre Belediyesi, Büyükşehir’e verdi. Biz burada oluşturacağımız sera ile 41 çeşit baharatın korunması ve yarınlara aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca orada kadın kooperatiflerimizin stantları olacak. Okullardan gelecek öğrencilerimize mesirin nasıl yapıldığını anlatmak istiyoruz. Böyle bir alanla gelecek nesillere mesiri taşımak istiyoruz” diye konuştu.

“8 ton mesir saçılacak”



Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da bu yıl 8 ton mesir macununun halka saçılacağının bilgisini verirken, “Mesir macunun simgesi olan 41 çeşit baharatı kullanıyoruz. Tarım Bakanlığı tarafından bize bilgilendirmeler yapılıyor, o bilgilendirmeler eşliğinde mesir macunlarımızı hazırlıyoruz. Baharatların üretimi için de belediyemiz ile çalışmalarımız mevcut” dedi.