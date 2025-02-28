Marfi Otomotiv, Türkiye ikinciliğiyle otomotiv sektöründeki gücünü kanıtladı!

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

İskur Holding bünyesinde faaliyet gösteren Marfi Otomotiv, otomotiv sektöründeki başarısını bir kez daha tescilledi.Koç Holding ve Stellantis ortaklığındaki Tofaş’ın 72 ana bayisi arasında performans ve müşteri memnuniyeti kriterlerinde üstün başarı gösteren firma, “Gümüş Yıldız Bayi Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye genelinde ikinci sırada yer alan Marfi Otomotiv’e ödülü, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Tofaş İş Birimi Direktörü Altan Aytaç tarafından takdim edildi. Ödülü, Marfi Otomotiv adına İskur Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul aldı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

Marfi Otomotiv, yalnızca satış performansıyla değil, müşteri memnuniyeti alanında da sektörün zirvesine yerleşti. Firma, Fiat Satış Sonrası Performans Yönetimi Türkiye Bayi Birinciliği ve Jeep Satış Sonrası Vaadmetre Müşteri Memnuniyeti Türkiye Bayi Birinciliği ödüllerini kazanarak Tofaş’ın en başarılı bayileri arasında yerini aldı.

Bu ödüller, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Tofaş Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin tarafından Marfi Otomotiv’e takdim edildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 7 YILDIR PAZAR LİDERİ

Öte yandan, Marfi Otomotiv, üst üste 7 yıldır Kahramanmaraş otomotiv pazarında liderliğini koruyarak istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bölgedeki satış hacmi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratan firma, aldığı ödüllerle bu başarısını taçlandırdı.

SEKTÖRDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu önemli başarılarla birlikte Marfi Otomotiv, Tofaş’ın en prestijli bayileri arasına adını yazdırdı. Hem satış performansındaki üstünlüğü hem de müşteri memnuniyetindeki başarısıyla sektöründe iddiasını bir kez daha kanıtlayan firma, Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü konumunu perçinlemiş oldu.