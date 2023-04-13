MARSİFED, dönüşüm vizyonu ile çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

TÜRKONFED’e bağlı 30 federasyondan biri olan MARSİFED (Marmara ve İç Anadolu, Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu) çalışmalarına devam ederken iş dünyasının sesi olmak adına projeler de geliştiriyor. MARSİFED’in Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerindeki dernekleri kapsadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Federasyonumuza bağlı 10 tane derneğimiz var. BUSİAD, NİLSİAD, GESİAD, ESİAD, BİSİAD, HOSABSİAD, İGİAD, BUİKAD, ESGİAD ve ve TÜSİAD dernekleri ile TR 41 bölgesindeki bağımsız SİAD’ların ortak sesini oluşturuyoruz.

Bilecik'te şu anda iş adamları derneği yok maalesef. Orada bir dernek kurulması için çalışma yapıyoruz. Ülkemizde 20 kadar şehirde ne yazık ki bu tarz bir durum söz konusu. TÜRKONFED çatısı altında bu şehirlerde de kurumsallaşma çalışmaları yapılıyor. MARSİFED olarak aynı zamanda TÜRKONFED’in kurucu 6 federasyonundan birisiyiz” dedi.

“Bir dernek daha üye olacak”

TÜSİAD'tan sonra Anadolu'daki şirketleri temsil eden bir çatı organizasyona ihtiyaç duyulduğunu ve zaman içerisinde federasyonlar oluşturulmaya başlandığını belirten Kaya, “ İlerleyen süreçte de 30 tane federasyonla beraber TÜRKONFED kuruluyor. Bizim MARSİFED olarak Bilecik'i bir tarafa koyarsak iki ildeki üyelerimizle beraber temas ettiğimiz 1500’e yakın şirket var. Federasyonumuza Bursa’dan üye olmak isteyen bir derneğimiz daha var. Mayıs ayı itibariyle onlar da genel kurullarını yapacak ve bu kararı alacak. TÜRKONFED tarafına gelirsek yaklaşık 50 binin üzerinde iş insanının bağlı bulunduğu Türkiye'nin en büyük bağımsız sivil toplum kuruluşu diyebiliriz. 47 tane iş kadınları derneği TÜRKONFED çatısı altında bulunuyor. O da ayrı bir özellik” ifadelerini kullandı.

“Takip edilen 30 proje var”

TÜRKONFED’in 2023 vizyonuna 3D sloganıyla girdiğini belirten Kaya, “Biz de dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm vizyonuyla yola çıktık. TÜRKONFED’de bu iş için çalışan 35 kişilik bir ekip çalışıyor ve hâlihazırda 30 proje takip ediliyor. O projelerin paydaşları federasyonlar oluyor. Federasyonlar vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir tarafında bu proje uygulamaları yapılıyor. 2022’de Bursa bölgesinde üç dört proje gerçekleştirdik. Ayrıca Eskişehir'de de bu projelerin bir bölümünü hayata geçirdik. Finansa erişimle ilgili bir proje yaptık geçen yıl.

Ekonomi, hukuk buluşmaları konusunda da bir çalışmamız oldu. İşimi yönetebiliyorum projesi, ondan önce de yeşil dönüşümle ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bölgemizdeki bu çalışmaların yanı sıra TÜRKONFED başkan yardımcısı olarak ülkemizin birçok noktasındaki uygulamalara da şahitlik ettim. Her bölgedeki federasyonlarımız kalkınma ajanslarının coğrafi yapılanmasına paralel bir şekilde çalışıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında federasyonumuz var” diye konuştu.

KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının sıkıntılarını, problemlerini dile getiren en üst düzeyde ve bütün siyasi partilere eşit mesafede olan o siyaset üstü bir yapıyla hareket edildiğini belirten Kaya, “Ne hükümete ne de herhangi bir siyasi partiye bir yakınlık olmaması için siyaset üstü hareket ediyoruz. Yeri geliyor hükümetten bakanlarımızla görüşüyor, sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getiriyoruz. Bizlerden hem federasyonlardan hem TÜRKONFED’den görüş ve öneriler alınıyor. Çözüm önerilerimiz uygulanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. En yüksek düzeyde sesimizin bu sayede duyurabiliyoruz. Biz yaşanan sıkıntıları açık bir şekilde hiçbir şeyden çekinmeden dile getiren bir sivil toplum kuruluşuyuz” dedi.