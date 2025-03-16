Mentörüm ESİAD’ın 5. dönemi başladı

İZMİR / EKONOMİ



Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), gençlerin iş hayatına hazırlanmalarına destek olmak amacıyla düzenlediği “Mentörüm ESİAD” programının 5. dönemini başlattı. İlk kez 2018 yılında hayata geçirilen ve her yıl daha da büyüyen program, bu yıl da üniversiteli gençlere kariyerlerini şekillendirmede rehberlik edecek. “Mentörüm ESİAD” ile bugüne kadar onlarca genci iş insanlarıyla buluşturduklarını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Bu program, sanayi ve iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurarak gençlerimize gerçek hayat deneyimleri sunuyor” dedi.



European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Türkiye tarafından akredite bir program haline getirilen “Mentörüm ESİAD” Programının Ocak-Haziran 2025 dönemine 12 öğrenci katılıyor. Programın ilk adımında EMCC Türkiye tarafından öğrencilere mentilik eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde EMCC Türkiye İletişim Lideri ve GDZ Elektrik Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Müdürü Gizem Dağ, gençlere projenin detaylarını anlattı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, eğitime yönelik projelere özel önem verdiklerini belirterek, “Bilgi çağında rekabet edebilmenin ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yolu, eğitim ile iş dünyasını bir araya getirmekten geçiyor. ESİAD olarak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirirken, kariyer yolculuğunun başındaki gençlere deneyim aktarımı, iş dünyasını tanıma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.