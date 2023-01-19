Merkez ilave OSB’de kamulaştırma hızlandı

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kastamonu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enüs Koç ve OSB Bölge Müdürü Seçil Dilekçi Çakmak, ilave OSB için devam eden çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

İlave OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılan 60 milyon liralık ödenekle 700 dönüm arazinin 3’te 2’lik kısmının kamulaştırıldığı, kalan kısımların da kamulaştırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.