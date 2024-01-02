Mers Global, sürdürülebilir ihracat için yatırımlarını sürdürüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

2023 yılının ilk yarısında, gerçekleşen seçimlerin de etkisiyle piyasada ufak bir durgunluk yaşandığını aktaran Mers Global Dış Ticaret Sorumlusu Safa Çınar, “Yılın ilk yarısında iç piyasadaki satışlarımızda çok fazla bir artış olmadı ancak ikinci yarısında ivmeli bir artış kaydettik. İhracat tarafımızda ise aktif olarak 12 ülke ile çalışmaktayız. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da Rusya tarafındaki müşterilerimizin siparişlerinde ciddi artışlar oldu. Bu satışların sürekliliği ve artışı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

İhracatta hedeflerini yükselttiklerini belirten Çınar, “İç piyasa özelinde endüstriyel filtre grubunda güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle ithal ürünlerin kullanıldığı endüstriyel filtre grubunda kalitemizden taviz vermeden müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız. Ciromuzun yüzde 60’ını iç piyasadan sağlarken, yüzde 40’ını ihracat ile sağlamaktayız. 2023 yılında özellikle yurt dışı fuarlar ve ziyaretlerimizin çok faydasını gördük. Yeni pazar arayışlarımız neticesinde ürün çeşitliliğimizi artırarak, müşterilerimizin hizmetine sunma fırsatı yakaladık. 2024 yılında da yurt dışı fuar ve ziyaretlerine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Depolama alanımızı da genişleterek, ihracat oranı hedefimizi yüzde 50 olarak belirledik.” dedi.

Sektördeki gelişmelere hızlıca adapte olduklarını söyleyen Sefa Çınar, “Piyasaya her yıl yeni araç ve makine modelleri çıkıyor. Çıkan bu yeni modellerde farklı tiplerde filtreler kullanılıyor. Özellikle yeni ürün tiplerinde Ar-Ge çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayıp ürünlerin satışa hazır olması noktasında sıkı şekilde çalışıyoruz. Elektrikli araçların satış adetlerinin artışı ile sektörde uzun vadede bir daralma olacağını öngörüyoruz. Mevcut araç parkurunu dikkate aldığımızda ise bu araçların kullanım ömürleriyle beraber kısa süre içerisinde bir daralma beklememekteyiz. Özellikle endüstriyel alandaki tecrübe ve birikimimiz ile bu alanda yatırımlar yaparak ürün çeşitliliğimizi genişletmekteyiz.

2024 yılında filtre ürün çeşitliliğimizin yanına ek olarak mineral yağ ürünlerini de eklemeyi planlıyoruz. 2023 yılının son çeyreğinde yeni ürün geliştirme safhasını tamamladık. 2024 yılı itibariyle yağ sektörüne de adım atmış olacağız. Buradaki asıl hedefimiz endüstriyel yağlar olacak diyebiliriz.” dedi.

Özellikle nitelikli iş gücü bulmakta zorlandıklarını ifada eden Çınar, bu noktada yeni mezun çalışanların eğitilip, iş gücüne katılmaları noktasında çaba göstererek sektörel anlamda nitelikli bireyleri topluma kazandırmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.