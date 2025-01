MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar: “Sanayicilerimizle işbirliğimiz sürecek”

Takip Et

ADNAN AÇIKGÖZ/TARSUS

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Akdeniz Bölgesi’nin önemli sanayi kuruluşlarından Kaya Makina’nın, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasını ziyaret etti. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, şirketin Mahmut Kaya, Murat Kaya, Müslüm Kaya ve Mehmet Kaya’dan oluşan yönetim kurulu, iş insanları ve Ekonomi Gazetesi Mersin Bölge Temsilcisi Ahmet Yiğit tarafından karşılanan Prof. Dr. Erol Yaşar, üretim hattını gezerek yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.



Ülke ve kent potansiyeli ile üniversite-sanayi işbirliği konularının masaya yatırıldığı ziyarette iş dünyasının ve kamuoyunun üniversiteyi, üniversitenin de dış dünyayı tanıması için çaba gösterdiklerini dile getiren MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversite-sanayi işbirliği, akademik ve endüstriyel anlamda önemli fırsatlar sunuyor. Öğrencilerin ve araştırmacıların sanayiyle yakın çalışması inovasyonu hızlandırır, pratik uygulamalar geliştirir. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, bölgesel kalkınmayı destekleyerek ülkemizin ekonomik gücünü artırır. Sanayicilerimizle kurduğumuz bağı güçlendirerek, sağlanacak birliktelikle daha güçlü ve başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.



“Kendini yenileyen bir ekosistem oluşturuyoruz”

Kentin sanayi üretimindeki gücüne dikkat çeken MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ise çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmalara ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, “Yenilikçi yaklaşımlar ve ileri teknoloji kullanımı sayesinde ürettiğimiz dünya standartlarındaki mamuller rekabet gücümüzü artırıyor. Sanayi-üniversite işbirlikleri sayesinde sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir ekosistem oluşturarak, uluslararası pazarlarda söz sahibi oluyoruz. Sanayideki başarılarıyla ekonomik büyümeye katkı sağlayan ve istihdam yaratan kentimiz ve üyelerimiz, gelecekte bu başarıyı daha ileri taşıyacaktır” diye konuştu.

“Her fikri ve öğrenciyi değer olarak görüyoruz”

Kaya Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kaya da “Güçlü üretim altyapımızla ve ihracatımızla ekonomiye katkı sunarken, eğitim-öğretime verdiğimiz destekle ülkemizin son yıllardaki kalkınma hamlesine en güçlü desteği sunmak için çalışıyoruz. Bilgi üreten ve işleyen kurumlar olan üniversitelerden çıkacak her türlü fikri ve her bir öğrenciyi değer olarak görüyor, bu anlamda üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesine koyacağımız katkının artarak devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.



Öte yandan Akdeniz Prefabrik Yapı Genel Müdürü Şafak Özel, Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yetkin, Şimşek Güneş Kolektörleri Genel Müdürü Deniz Şimşek, Akdeniz Rulman Genel Müdürü Mahmut Dara, Nor Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akyüz ve Kaytek Makina Genel Müdürü İsmail Eren Kaya da Rektör Yaşar’ın ziyaretinde Kaya Makina Ailesi’ni yalnız bırakmadı.