MG International Fragrance Company Yılın İnovatif Esans Üretici Markası seçildi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - 2011 yılından beri tam otomatik olarak sekiz farklı üretimi aynı anda gerçekleştirebilen MG International Fragrance Company; üretim hacmi, ihracat, istihdam, Ar-Ge projeleri, sosyal sorumluluk ve ekonomik katma değer üretimi vb. kriterlerle yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görüldü.



“200 binden fazla kokuya imzamızı attık”

Şirket adına ödülü alan MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca; törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ederek “61 yıldır koku aşkına süren serüvenimizi temsilen buradayım. Bu yolculukta 200 binden fazla kokuya imzamızı attık, geliştirdik. Bunları 55’ten fazla ülkeye taşımayı başardık ve her sene yenilerine taşımaya devam ediyoruz. Sektörümüzün gelişmesi için ve üretimde inovatif süreçlerine yenilerini eklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahip şirketi

Son teknolojik yenilikler, üretimdeki inovasyon kabiliyeti ile MG International; bugün 55'ten fazla ülkeye, yurt içinde 2100’ü aşkın global üreticiye esans ve esans hammaddesi tedarik ediyor. Sektöründe ilk AR-GE laboratuvarını kuran ve 2017 yılında 70’i aşkın uzman ekibi ile AR-GE merkezi ünvanını alan şirket 4 bin 500’den fazla hammadde kullanımıyla 200 binin üzerinde esans formülü üretiyor.