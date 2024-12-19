Milli İrade Meydanı’nda 7/24 Kütüphane Hizmeti 

Ekonomiye Katkı ve Erişim Fırsatları



Toplamda 680 metrekare alana kurulan kütüphane, gençlere eğitim desteğinin yanı sıra ücretsiz ikramlarla ekonomik bir kolaylık sunuyor. Çay, kahve, açma ve simit gibi ürünler, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanarak öğrencilerin bütçesine katkı yapılması amaçlanıyor. 8 bin basılı ve 29 bin e-kitaptan oluşan geniş koleksiyonuyla bilgiye olan erişim kolaylaşıyor.

Yatırımlarımızı Gençlerin Geleceğine Göre Yapıyoruz



Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin talepleri doğrultusunda modern yaşam alanları oluşturduklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, "Tüm yatırımlarımızı gençlerin geleceğine göre yapıyoruz. Bu kütüphaneler sayesinde gençler hem ekonomik olarak destekleniyor hem de bilgiye erişim imkânlarını artırıyor" dedi.



Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 kütüphanede toplam 84 binin üzerinde kitap bulunurken, yaklaşık 30 bin üye bu kaynaklardan faydalanabilecek. Ayrıca günümüz teknolojisine uygun donanımlarla donatılan yeni kütüphane, bireysel ve grup çalışma alanları, internet erişimi ve modern altyapısıyla gençlerin eğitim maliyetlerini azaltırken kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak.



Milli İrade Meydanı’ndaki bu yeni kütüphane, Kocaeli’nin genç nüfusuna hem ekonomik hem de eğitim açısından büyük bir destek sunmayı hedefliyor.