Mobil hızlı şarj istasyon ağı EVbee, franchise ile büyümeye odaklandı

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz yıl kitle fonlama platformu fonbulucu üzerinden çıktığı yatırım turunda yaklaşık 8 milyon lira yatırım aldıklarını kaydeden EVbee Kurucu Ortağı Ahmet Ozan Çelik, kendi araçlarını modifiye ederek elektrikli araçlar için mobil hızlı şarj istasyonu geliştirdiklerini söyledi.

Elektrikli araç sahiplerinin elektrikli araç şarj istasyonu arama, bulduğu istasyona kadar giderken zaten az kalmış olan enerjisini tüketme ve araç bataryaları şarj olana dek aracın yakınında beklemek zorunda olmaları derdine son verdiklerini vurgulayan Çelik, “Elektrikli araç kullanıcılarına mobil uygulama yardımıyla her zaman ve her yerde hızlı şarj imkânı sunuyoruz.

Elektrikle çalışan her aracı mobil şarj istasyonuna çevirebilme altyapısına sahibiz. Dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz araçların kasaları üzerinde bulunan paneller ile günümüzde neredeyse her sokakta görülen elektrikli scooter ve tarımda kullanılan drone gibi bataryayla çalışan bütün cihazlar da hızlı bir şekilde şarj edilebilir” dedi.

Çatı tipi GES ile kendi enerjisini depoluyor

Eskişehir’deki çatı tipi GES kurulu olan batarya dolum tesislerinde enerjiyi depolayarak mobil araçlarını doldurduklarını belirten Çelik şu bilgileri verdi: “Türkiye’deki sabit şarj istasyonlarının yüzde 89’u normal hızda AC şarj istasyonlarıyken, biz DC enerji aktarımı ile elektrikli araçlara 30 ila 240 kW arasında hızlı şarj imkânı sağlıyoruz. Bir mobil şarj istasyonumuz ile bir günde 10 aracı şarj edebilme kapasitesine sahibiz.

Firma olarak ilk etapta birkaç ili kapsayacak şekilde kendi filomuzu kuracağız. Daha sonra franchise ile şubeleşme yoluna giderek hem filomuzu genişleteceğiz hem de çatı tipi GES kurulu batarya dolum tesislerimizin sayısını artırarak ülke geneline yayılacağız. İç pazardaki yatırımlarımıza paralel olarak yönümüzü yurtdışına da çevirerek Doğu Avrupa ve Güney Afrika gibi elektrikli araç pazarının geliştiği ama şarj sıkıntısı yaşanan ülkeleri odağımıza alarak yurtdışına açılmayı hedefliyoruz.”

Depremzedelerin elektrik ihtiyacını karşıladı



Ülkemizi yasa boğan depremlerden etkilenen afetzedelerin enerji sorununu çözmek için hızla harekete geçtiklerinin altını çizen Ahmet Ozan Çelik, mobil şarj istasyonlarını ilk olarak Kahramanmaraş’a ulaştırarak 100 depremzedenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını, ardından Hatay’daki jandarma birliğinin konuşlandığı bölgeye geçerek 400 askerin olduğu bölgeyi aydınlattıklarını söyledi.