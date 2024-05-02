"Mobilya Kenti projesini hayata geçireceğiz"

NBE Düzce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, 31 Mart Seçimlerinde yeniden Düzce Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Faruk Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Taştepe ve Metin Topal, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay hazır bulundu.

Dr. Faruk Özlü’nün ikinci döneminde geçen dönemdeki başarılı projelerini arttırarak devam edeceğine inandıklarını söyleyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni dönemin Düzce’ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Ziyarette konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk kabulü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlediklerini belirterek, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte önemli işler yaptıklarını, yeni dönemde de yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Geçen dönem hazırlık çalışmalarına başlanan Mobilya Kenti projesini bu dönemde hayata geçireceklerini belirten Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkanlığının ikinci döneminde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte büyük projelere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretin devamında gündemle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.