MPS gücünü güneş enerjisinden alıyor

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Kurulduğu 1999 yılından bu yana sektöründe öncü olduğu kadar çevreye ve insana yatırım yapmayı ilke edinmiş bir firma olan MPS, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde güneş enerjisiyle elektrik üreten ilk, sektöründe ise tek firma olarak sürdürülebilir kalkınmaya örnek teşkil ediyor.

Sanayi karbon emisyonunun en yoğun olduğu alanların başında geliyor. Bu nedenle özellikle sanayide çevresel sürdürülebilirlik her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor. MPS Metal Plastik Sanayi A.Ş. bu bilinçle sürdürdüğü çevre politikalarıyla sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek bir firma olma misyonuyla hareket ediyor. Bu kapsamda; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından belirlenen 2030 ve 2050 yılı hedeflerine uyum politikaları çerçevesinde döngüsel iş modeli stratejisini yeni projelerle geliştirerek karbon nötr firma olma hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Enerjisini güneşten alan üretim tesisi

Üretim faaliyetlerini Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdüren sektörünün lideri MPS Metal Plastik Sanayi A.Ş. gıdadan tekstile, keresteden metal sanayiine kadar birçok sektörün ihtiyacına yönelik endüstriyel ambalaj çözümleri sunuyor. MPS, faaliyet gösterdiği sektörde ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde güneş enerji panellerinden elektrik enerjisi üreten ilk firma olarak sektöründeki öncü kimliğini pekiştiriyor.

Üretim tesisinin çatısına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri sayesinde yenilenebilir enerjiye geçen şirket, fosil yakıt kullanımını minimuma düşürerek çevresel sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine ulaşmada önemli bir başarıya imza atıyor.

Yıllık 1.3 milyon kWh enerji üretimi

MPS gerçekleştirdiği yatırımlar kapsamında güneş enerji panellerinden yaklaşık 1.3 milyon kWh/yıl enerji elde ediyor ve bu enerji fabrikanın tüm üretim süreçlerinde kullanılıyor. Şirketin yeşil enerjiye geçiş yapmasıyla üretim süreçlerine dahil edeceği elektrik enerjisi miktarı, yıllık 6250 ton sera gazı salınımının engellenmesi anlamına geliyor.

Elektrik enerjisi üretimi, fabrika çatısına yerleştirilen her biri 450 Wp gücünde 2 bin 784 adet panele bağlı toplam 10 adet invertör ile sağlanıyor. AC kurulu gücü yaklaşık 1.000 kWe, DC kurulu gücü 1.250,45 kWp olan sistem, son teknolojiye sahip ölçüm sayacı ve enerji analizörleri sayesinde mobil uygulama ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Bu sayede de her bir panelin performansı ve üretim değerleri anlık olarak izlenebiliyor.

Döngüsel plastik yönetimi

Uluslararası iklim politikaları ve alınan önlemlere uyum sağlama zorunluluğunun bilinciyle hareket eden MPS tüm üretimini yenilenebilir kaynaklarla sağlama hedefiyle sektörde ayrışıyor. Üretimini gerçekleştirdikleri Polyester (PET), PP (polipropilen) çemberlerin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması sayesinde sürdürülebilir bir çemberleme çözümü sunan MPS, geri dönüştürülebilir PET şişelerden gerçekleştirilen üretim sayesinde her yıl yaklaşık 535 milyon adet PET şişenin doğaya bırakılmamasını sağlıyor.

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla üretim kapasitesini 2 katına çıkartan MPS, üretim hatlarının sonuna yerleştirilen robotik paketleme sistemleri sayesinde sarf malzeme kaybı ve atık miktarını minimuma düşürüyor.Bu durum 7/24 çalışan fabrikada hem verimlilik hem atık yönetimi politikaları açısından önem arz ediyor.MPS çevresel sürdürülebilirlik politikalarını daha ileri bir seviyeye taşıyarak sadece istihdam yaratan bir fabrika olarak değil; sürdürülebilir kalkınmada örnek gösterilecek bir şirket olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.1999 yılında kurulan MPS Metal Plastik Sanayi A.Ş. Türkiye'nin lider ambalaj çemberi üreticisi ve distribütörüdür. Endüstriyel paketleme konusunda dünya lideri olan SIGNODE markasıyla ortaklık yapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. MPS, yurt içi ve global pazara yönelik ambalaj çemberi üretimi ve tedarikinin dışında SIGNODE bünyesinde bulunan çemberleme makineleri, el aletleri ve sarf malzemelerinin de Türkiye temsilciliğini, dağıtımını ve servis hizmetlerini sağlamaktadır.