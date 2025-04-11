MTSO Başkanı Çakır: “Gündemimiz siyaset değil, ekonomi olmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, bir televizyon programında ekonomi gündemini değerlendirdi. Dünyada ve Türkiye’de zorlu bir ekonomik süreçten geçildiğini vurgulayan Çakır, dönemin başarıyla atlatılması adına yürütülen ekonomi politikalarını desteklediklerini dile getirerek, “Ciddi bir fedakârlıktan geçtik ve bu boşa harcanmamalı. Gündemimiz siyaset değil ekonomi olmalı. Enflasyon 3 yılda yüzde 300, döviz yüzde 160 arttı. Burada ihracatçımız, turizmcimiz ve dövizle iş yapan herkesin ciddi zararı oldu. Girdiler yüzde 300 artarken, satış yüzde 160 artışta kaldı. Üreticimizi, ihracatçımızı kaybediyoruz. Yanlış politikalarla siyaset yapılması doğru değil. Ülke olarak artık ekonomi konuşmalıyız. Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zinciri sonrasında Türk sanayisi önemli bir avantaj yakaladı. Bunun devam edebilmesi için krediye ulaşabilmek şart. Krediye ulaşamayınca sanayici duramaz, zararına da olsa iş yapmaya devam etmek durumunda kalır. Sanayicinin yanında firmalarımızın yüzde 95’ten fazlası KOBİ ve çoğumuzun öz kaynağı yok. Herkesin kredilerle döndüğü bir dönemdeyiz. Sanayicimizin, turizmcimizin krediye ulaşması lazım. Ulaşamazlarsa onları kaybedersek geri dönüşü yok” diye konuştu.



“Doğru ve planlı üretim şart”

Ekonomik refah için üretimin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Çakır, tüm dünyada başlayan tarife savaşlarından da benzer şekilde yararlanma fırsatı oluştuğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Çin’in ciddi bir otomotiv yedek parça satıcısı. Bu vergilerle satamayacak. Türkiye bu alanda güçlü. Süreci doğru yönetip bu pazardan pay almalı. Asya da yükselen pazarlar arasında. ABD’nin yanı sıra mutlaka Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde pazarlar oluşturacak yeni yapılanmalara gidilmeli. Türkiye, İtalya’dan Çin’e kadar olan bölgedeki en büyük sanayi üreticisi. Bu nedenle sanayide yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması, verimliliğin artırılması durumunda sadece Avrupa’ya değil dünyanın her yerine ürün satılabilir. Trump’ın aldığı siyasi kararlar sonrasında tüm Avrupa ülkeleri savunma sanayi yatırımına başladı. Türkiye’nin bu alanda yakaladığı ivmeyi de iyi değerlendirmesi gerekiyor.”