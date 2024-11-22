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Mudanya, kendi zeytin markasını yaratacak

Belediyeye ait arazilerde ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı haline getiren Mudanya Belediyesi, kendi markasını yaratmak için çalışmalara başladı.

Ali Şahin
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Mudanya, kendi zeytin markasını yaratacak
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EKONOMİ/BURSA
Zeytine ve üreticiye sahip çıkılması gerektiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hedeflerinin markalaşarak gelir düzeyini artırmak olduğunu söyledi. Bu sene açıklanan fiyatların düşük olması sebebiyle üreticiden bir miktar zeytin alımı yapabileceklerini hatırlatan Dalgıç, “Bizimkisi bir miktar nefes aldırmak olabilir. Amacımız üreticimizin zeytini tarlada kalmasını, yok pahasına da gitmesini engellemek. Üreticimize destek vermek bize de bir fırsat olacaktır. Kendi markamızı, kendi ürünümüzü yaratmak ve piyasaya sürmek için bir imkan olabilir. Bir taraftan üreticimizi desteklerken diğer taraftan Mudanya’nın vizyonuna uygun yeni bir marka için yola koyulduk. Üstün kalitede belli bir standardın üzerinde bir marka yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor. Mudanya’da üretilen zeytin ve zeytinyağının belediye tarafından da sahiplenildiğini göstermek bizim için çok önemli. Bu iş bazen kar ettiriyor, bazen ettirmiyor ama üreticimize destek olarak, bir yılın çabasını, emeğini değere dönüştürmek istiyoruz” dedi. 

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