Mudanya’da imar planlarında tarihi değişiklik

EKONOMİ (BURSA) - Mudanya Belediye Meclisi, imarda planlarındaki “arazi ortalamasına göre kot alma şartı”na ilişkin plan notunu oybirliğiyle kaldırdı. Düzenlemeyle, kot alma şartı arazi ortalamasına göre değil, yapının bulunduğu yere göre ve imar yönetmeliği uyarınca yapılacak. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye meclisinde imar komisyonundan gelen imar planlarındaki plan notunun kaldırılmasına ilişkin maddenin oybirliğiyle geçmesinin ardından meclisin ve imar komisyonunun tarihi kararlara imza attığını belirtti.

Daha önce riskli yapıların yerinde dönüşümüne ilişkin meclisin aldığı kararı hatırlatan ve bu kararın halen Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonunda incelenmeyi beklediğini ifade eden Dalgıç, şunları söyledi: “Şimdi de iskan, yapı kullanma izniyle ilgili sorunları çözecek bir karar aldık. Plan notunda, imar planlarında yapının arazi ortalamasından kot alma şartı var. Mudanya çok eğimli bir arazi yapısına sahip olduğundan, ortalama kottan dolayı iskan alamamış yüzlerce yapı var. Planlardan bu notu çıkarıyoruz. Tabii bu kotu herkes istediği gibi alacak anlamına gelmiyor. İmar yönetmeliği nasıl kot alınacağını gerektiği şekilde zaten tarif etmiş. Bu değişiklikle kotlar arazi ortalamasına göre değil yapının bulunduğu yere göre verilecek.”