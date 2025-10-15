MÜSİAD Başkanı Kayan'dan MIP ve iş dünyasına ‘diyalog’ çağrısı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Limanı’nın şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sait Kayan, sanayide en önemli girdi maliyetlerini ulaşım ve sevkiyatın oluşturduğunu söyledi. Artan liman kullanım maliyetlerinin Mersinli sanayicinin rekabet gücünü düşürdüğünü aktaran Kayan, “Maliyetler başka limanlara yönelme isteğini tetikliyor, bazı firmalar sevkiyatlarını Mersin dışındaki limanlara kaydırmayı düşünmeye başladı. Son yıllarda art arda gelen tarifeler, ‘ücretli yanaşma pencere uygulaması’ ve ‘fuzuli işgal’ gibi yeni mali yükümlülükler iş akışını karmaşık hale getiriyor. Planlama yapmak zorlaşıyor, lojistik maliyetleri öngörülemez hale geliyor. Üstelik bu tip adımlar, iş dünyasında güven bunalımına yol açar” dedi.



“Şeffaf ve adil bir ücretlendirme olmalı"

Fiyatların daha makul ve rekabetçi seviyelere çekilmesi gerektiğinin altını çizen Kayan, “Aksi halde bu durumdan hepimiz zarar göreceğiz. Limanın gelişmesini, kapasitesinin artmasını destekliyoruz ancak bu destek sürdürülebilir, şeffaf ve adil bir ücretlendirme sistemiyle olmalı. Limandaki tarifeler mutlaka gözden geçirilmeli, iş dünyasının görüşleri dikkate alınmalı. MIP yetkililerinin iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek bu işin çözülmesini, aynı masada konuyu değerlendirmeyi öneriyorum. Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, OSB'ler, ilgili kurumlar ve iş dünyasından oluşan temsilcilere bu sorunu çözmek adına ortak hareket etmesi lazım” diye konuştu.