MÜSİAD Bursa Şubesi’nde Başkan Şenocak güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 23. Olağan Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili İsmail Kuş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile çok sayıda iş insanı katıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı, dinamik girişimcileri ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna işaret etti. Şenocak, “Son dönemde karşılaştığımız yüksek faiz oranları, enflasyon ve finansmana erişim sorunları gibi zorluklar, iş dünyamızın önemli gündem maddeleri olmuştur. Ancak ekonomi yönetimimizin aldığı faiz indirim kararları, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasında bir rahatlama sağlamış ve piyasalara olumlu bir hava katmıştır. Bunun yanı sıra, önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminin hayata geçireceği yapısal reformlar, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır” dedi. Şenocak, MÜSİAD çatısı altında, üretimi artıran, istihdama katkı sunan ve ihracatı güçlendiren politikaların destekçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bursa’nın potansiyelini ileriye taşıyacağız

Bursa’nın sahip olduğu avantajları, dijitalleşme ve yenilikçilikle birleştirerek, sadece yerel değil, uluslararası pazarlarda da güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Şenocak “Geleceğin ekonomisi sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde şekillenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, Bursa’nın sanayi ve ticaret potansiyelini daha da ileri taşımak için hep birlikte çalışacağız. Üyelerimizin gayreti ve vizyonu, hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına ilham veren bir güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da konuşmasında MÜSİAD’ın vizyonuna ve Bursa Şubesi’nin başarılarına değinerek “İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Bursa, geçmişten günümüze ticaretin ve üretimin kalbi olmayı başarmıştır. MÜSİAD Bursa Şubemiz, şehrin bu potansiyelini artırmak için gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarla her zaman takdire şayan bir performans sergilemiştir. 1994 yılında kurulan Bursa Şubemiz, yalnızca organizasyon yeteneği ve becerisiyle değil, aynı zamanda teşkilat yapısının güçlü dayanışma ruhuyla da öne çıkmaktadır. Bugün, 253 üyesi ve 104 Genç MÜSİAD üyesiyle Bursa Şubemiz, iş dünyasının kalkınmasına ve üyeler arasındaki yardımlaşma ile dayanışmanın güçlenmesine öncülük etmektedir. Bursa Şubemizin bu başarılı çalışmaları, MÜSİAD’ın değerlerini ve hedeflerini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır” diye konuştu.

Yeni dönemde Bursa MÜSİAD Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak, Mehmet Fatih Özkul, Murat Demir, Murat Eryağan, Hüseyin Kul, Fatih Aslan, Cemalettin Can, Mehmet Demirci, Ahmet Berber, Abdulmuhsin Yaşar, Veysel Bakgör, Halil İbrahim Biçer, Kamil Özkan, Abdülkerim Demir İle Süleyman Mesih Çil’den oluştu.