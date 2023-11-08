Nazar Tekstil, Mehmet Balduk ismini fen lisesi ile yaşatacak

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde 120’ye yakın okulun yıkılıp ağır hasar aldığı Kahramanmaraş’ta “Eğitime yüzde yüz destek” kampanyasına hayırsever iş insanlarının desteği sürüyor. Son olarak iş insanları Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ile Emre Balduk, merkez Dulkadiroğlu ilçesine 24 derslikli fen lisesi yaptırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. 16 yıl Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan merhum Mehmet Balduk’un isminin verileceği okulun protokolü; Kahramanmaraş Valiliği’nde Vali Mükerrem Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve iş insanları tarafından imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Nazlı Ceylan Balduk ve kardeşi Emre Balduk’a eğitime desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Mükerrem Ünlüer, “Hayırsever Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yapımını üstlendiği 24 derslikli Fen Lisesi binasının yapımı ile ilgili protokolü imzaladık. Hayırseverimize eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilimiz ve öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise, babasının isminin okulda yaşatılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizlere bu imkânı veren Sayın Valimiz Mükerrem Ünlüer’e ok teşekkür ediyor, okulumuzun öğrencilerimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.