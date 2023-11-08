Altunkaya, Uluslararası Dubai Gulfood Fuarı’nda

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Dünyanın en önemli uluslararası gıda fuarlarından Dubai Gulfood Manufacturing 2023 kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bir çok ülkeden nitelikli katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye’yi temsil eden Altunkaya Grup da kendine yer buldu.

Uluslararası fuarların gerek ülke gerek ürün tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “2023 yılı elbette grup şirketlerimizin uluslararası arenada en fazla faaliyet gösterdiği bir yıl oldu. Dünyanın bir çok kıtasında gerçekleştirilen gıda fuarlarına katılım sağladık. Bu kez de Uluslararası Dubai Gulfood Manufacturing 2023 Gıda Fuarında yerimizi aldık. Fuarın ilk günü özellikle Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen alım heyetlerinin ilgi odağı haline gelen standımızda yenilikçi ürünlerimizi de tanıtma şansı yakaladık. Diğer taraftan rakip ülkelerin sektörümüzle ilgili çalışmalarını da yakından izleme şansı yakaladık. Fuarın başarılı geçmesini diliyoruz” dedi.

GAİB heyeti Dubai’de Altunkaya’yı yalnız bırakmadı

Uluslararası Dubai Gulfood Manufacturing 2023 Gıda Fuarına katılan Güneydoğulu firmaları ziyaret eden TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile beraberlerindeki heyet Altunkaya Grup standını ziyaret ederek fuar hakkında ilgililerden bilgiler alarak başarılar dilediler. 7 Kasım 2023 tarihinde kapılarını açan fuarın 9 Kasım 2023’e kadar devam edeceği de öğrenildi.