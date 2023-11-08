GTO Başkanı Yıldırım: 2024'te ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep'imiz ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,12 artışla 904 milyon 754 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düşüş olsa da tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin ihracatında lokomotif olmaya devam eden ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki 2023 yılını 10 milyar dolar üzerinde kapatacak ve 2024 yılında daha da azimle çalışarak ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz” dedi.

“2024’te ihracat açığımızı kapatacağız”

2022 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 5,4 geride olduklarını fakat bundaki en büyük etkenin bölgeyi derinden sarsan deprem felaketi olduğunun belirten Yıldırım, “Yüzyılın felaketine rağmen şehrimiz bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 5,4 geridedir. Her zaman dile getiriyorum Gaziantep merkezde deprem hasarının az olması bu kentin ekonomik anlamda az hasar aldığı anlamına asla gelmez. Üyelerimizin neredeyse tamamı bu felaketten fazlasıyla etkilendi. Kimisinin makinesi hasar aldı üretim yapamadı ve müşterisini, pazarını kaybetti. Kimisi de bizzat deprem bölgesiyle iş yaptığı için müşterisinin tamamını kaybetti. Dolayısıyla depremin fiziki hasarı Gaziantep merkez de az olsa da ekonomik hasarı büyük oldu. Ama çok şükür ki ihracatçı üyelerimiz genetik kodlarına işlemiş zorluklarla mücadele edebilme yeteneği sayesinde çalışmaya azimle devam etti. Bununla birlikte küresel ekonomideki yavaşlamanın ve gelişmelerin olumsuz etkilerini de göz ardı edemeyiz. Özellikle en güçlü pazarlarımızdan Avrupa’daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip bizzat ihracat danışmanlıkları yaparak ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin lokomotif kenti olmaya devam edeceğiz.”

“Ticari riskler devam ediyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep’in hem aylık hem de dönem bazında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu ifade ederek, “Türlü sorunlar karşısında büyük mücadele ile üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bölgede yaşanan gelişmeler ve dünyadaki gerilimler dikkate alındığında ürün tedarikindeki sorunların ve ticari risklerin devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Bu sebeple proje bazlı çalışarak pazar çeşitliliğimizi artırmalı, yeni pazarlara yönelmeliyiz. Maliyetlerin artması nedeniyle en güçlü olduğumuz tekstil başta olmak üzere rakiplerimize göre bir dizi dezavantajlar yaşıyoruz. Hindistan ile AB arasında geçen yıl başlayan serbest ticaret anlaşmasında yakın zamanda mutabakata varılması ve AB tarafından rakip ülkelerle yapılan anlaşmalar pazardaki risklerimizi artırıyor. Enflasyon, kur baskısı ve finansmana erişim ve yüksek fiyatlar da ihracatçılarımızı olumsuz etkiliyor. Sorunlarımızın üstesinden gelmek için de ülke olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile üretimlerimizdeki katma değeri ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerimizi artırmak durumundayız” diye konuştu.

“1 milyar dolar seviyesini yeniden yakaladık”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci ise bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 1 milyar 149 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Kileci, “Depremin ardından ihracatımız sarsılarak aylık düzeyde 600 milyon dolar seviyelerine kadar düştü. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle son zamanlarda hızlı bir toparlanma sürecine girerek 1 milyar dolar seviyesine tekrar ulaştık. Son 3 ayda gösterdiğimiz bu performansı Cumhuriyet’in 100. yılımızı kutladığımız ekim ayında da sürdürdük. 10 aylık periyotta ise 9,6 milyar dolar ihracata ulaştık. Yeni ekonomi yönetimimizin ihracatçıların lehine açıkladığı kararları memnuniyetle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında yeni başarılara imza atmak istiyoruz.” dedi.

Ekim ayında bölgedeki diğer illerden ise Mardin'den 151 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 100 milyon dolar, Malatya'dan 43 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 37 milyon dolar, Diyarbakır'dan 20 milyon dolar, Adıyaman'dan 13 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.