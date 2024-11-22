Nef Arsa, Mersin’le buluşuyor
Türkiye'deki arsa portföyünün tanıtım ve satış operasyonlarını daha işlevsel şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdüren Nef Arsa, ülkedeki 33’üncü satış ofisini Mersin’de açacak.
MERSİN / EKONOMİ
Pazarlama ağını genişleten Nef Arsa’nın Mersin’deki yeni ofisi, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtinde kuruluyor. Nef Mersin Satış Ofisi, yarın (23 Kasım Cumartesi) düzenlenecek törenle hizmete girecek.
Son 2 yılda 3,5 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştirdiklerini belirten Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, “Tüm Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunan Nef Arsa projelerinde modüler ev sistemleri de Nef mimari tasarım ve uygulama güvencesiyle sağlanıyor” dedi.