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1 Ocak'a kadar süre verildi: Alkol ve sigara satan işletmelere kamera şartı

Çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor. Bu mecburiyet özellikle geçen yıl yaygınlaşmaya başlamıştı.

Haber Merkezi
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1 Ocak'a kadar süre verildi: Alkol ve sigara satan işletmelere kamera şartı
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İstanbul’da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak’a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı.

Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak.

Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek. Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.

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