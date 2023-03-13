Nilüfer Belediyesi çiftçi için laboratuvar kurdu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçiyi bilinçli üretime teşvik etmek adına tarım konusunda farkındalık oluşturacak önemli projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Ulutek Teknopark’ta oluşturduğu Mineral Analiz Laboratuvarı’nı hayata geçirdi. Laboratuvarın işletmesi, ortak hizmet amacı ile 10 yıllığına kullandırılması için Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen protokol töreni ile S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne devredildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, toprak, su ve bitki analizleri yapmak için yeni bir laboratuvar aldıklarını ifade ederken “Amacımız, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak, yüksek verim ve gelir elde etmelerini sağlamak. Bu laboratuvarımızla çiftçilerimizin üretimlerinde yüksek verim elde etmelerine destek olmak istiyoruz. Üretimlerinde en büyük girdilerin başında gübre geliyor. Uzmanlar tarafından yapılacak olan analizler sonucunda çiftçilerimiz, hangi toprağın hangi gübreye ne kadar ihtiyacı olduğunu ve kullandıkları sulama suyunun niteliğini öğrenmiş olacak. Böylece girdi maliyetleri azalacak” diye konuştu.

Bilinçsiz gübre kullanımı engellenecek

“Toprağı korumak, çiftçiyi korumakla başlar” diyen Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de “Bu analizler, çiftçimizin verim alması noktasında çok etkili olacak. Gübrelerde son yıllarda fahiş fiyat artışları oldu. Bu da çiftçimizin gelirlerini azalttı. Çiftçilerimiz, analizlerini yaptırarak girdi maliyetlerini düşürebilir” dedi Mineral Analiz Laboratuvarı’nda; Nilüferde yapılan tarımsal faaliyetler sonucu bitki besin maddesi, organik toprak kalitesinde iyi veya kötü yönde yaşanan değişimler tespit edilecek. Ayrıca bu çalışmayla toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için, öncelikle tarım alanların özelliklerinin en iyi şekilde tanımlanması, bunun için de toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin analiz edilerek belirlenmesi ve toprak yapısına göre pazar değeri yüksek olan ürün deseninin oluşturulması sağlanacak. Bu projeyle bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilerek, kaynak israfının önlenmesi, doğa ve toprak kirliliğine engel olunması da amaçlanıyor. Cihaz, alet ve ekipmanları tamamlanan laboratuvarda, arazide drenaj sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri de sunulacak.