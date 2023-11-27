Nilüfer OSB, 2024’te dijital ve Yeşil OSB olacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) 2023 yılı çalışmaları ve 2024 hedefleri ile ilgili konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, BEBKA destekli yürütülen E-OSB Otomasyon ve Verimlilik Projesi (OSOS) projesinin tamamlandığını, dijitalleşme yolunda ilerleyeceklerini söyledi. NOSAB olarak bölge firmalarının ara eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla NOSAB sınırları içinde meslek lisesi ya da mesleki eğitim merkezi kurulması ve işletilmesini istediklerini vurgulayan Başkan Gülmez, “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile başlayan e-OSB projesini geliştireceğiz. Dijitalleşme adımlarını ilerleteceğiz. ‘Yeşil OSB’ olmak amacıyla başvurumuz yapıldı. Bu amaç doğrultusunda, sürdürülebilir çevre sağlığı için yeşil üretim metotlarının bölge firmalarımız tarafından uygulanması için yeni çalışmalar yapılacak. Bölge Müdürlüğümüzde ve sanayi kuruluşlarında da kadın istihdamının desteklenmesi, kadınların iş gücünde bulunması için yeni projeler geliştirilmesi, eşitlik temelli çalışmalara ağırlık verilmesi önceliğimiz. Her zaman ana hedefimiz, kurumsal yapımızın Türkiye’deki OSB’ler içinde örnek teşkil etmesi, bunun için sürekli ilerleme kaydetmesidir” dedi.

Dünya Bankası destekli Biyolojik Arıtma Tesisi

Bu yıl çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında iki büyük projeye imza attıklarını hatırlatan Gülmez, yenilenebilir enerji üretimini artırmak amacıyla idari hizmet binası ve endüstriyel atık su arıtma tesisi çatısına GES kurulumu çalışmalarının devam ettiğini, yılsonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Gülmez, çevre ve sürdürülebilirlik alanında en önemli çalışmanın NOSAB sanayicisinin rekabet gücünü arttıracak Yeşil Enerjili NOSAB Ortak Biyolojik Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Sistemi (GES) Kurulumu olduğunu dile getirdi. Dünya Bankası kredisiyle hayata geçecek olan proje için onay alındığını, 2024 ve 2025 yıllarında bu tesisle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti. Gülmez, “Yeni kurulacak olan biyolojik arıtma tesisinin de çatısında güneş enerji santralleri olacak. O tesiste de yenilenebilir enerji üretimini sağlayacağız” diye konuştu.

100’üncü yılda 100 kadın istihdamı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Borçelik işbirliğinde düzenledikleri “Bu İş Eşitlik İşi” projesiyle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar attıklarını vurgulayan Gülmez, “Emeğin cinsiyetle alakası yok. Kadınların iş hayatına daha aktif katılmalarını amaçlıyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 kadını sanayiye kazandırmak istiyoruz. İş hayatına atılmak isteyen kadınları projemize başvurmaya davet ediyoruz. İşverenlerden ilk fazda mezun ettiğimiz kadın operatörlerin çok başarılı olduğu dönütünü alıyoruz. Ancak şu an yeterince başvuru yok, basın mensuplarımızdan bu projenin kamuoyuna duyurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.