Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tesisin Nizip ve Gaziantep için önemli olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Başkan Fatma Şahin bölgenin durumunu anlattığında bu projeyi öne aldık. Altyapı projesi nankör olur. Şehircilik yapacaksanız, ciddi bir Belediye Başkanlığı yapıyorsanız önceliğinizi böyle altyapı çalışmalarına verirsiniz. Çünkü bu çevreyle ilgili bir konu. Son dönemlerde dünyanın dört bir yanında kirliliğin arttığı, atmosferin zarar gördüğü bir ortamda büyük bir tehlike insanoğlunu bekliyor. Dünyayı kirletmeye devam edersek bu bölgelerde yaşayamaz hale geliriz. Bundan dolayı bu tesisler önemli ve bunun için elimizden gelen bütün faaliyeti göstermeliyiz. Bu projenin devreye alınması benim için önemli.”

"Depremlerden ders çıkarmamız lazım"

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu ve yakın zamanda bölgenin ciddi bir deprem yaşandığını aktaran Bakan Özhaseki, depremler hakkında bilgi verdi. Özhaseki konuşmasının devamında depreme karşı tedbirlerin önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçmişten ders almalıyız. Geçmişte olan her neyse bitti artık. Evlerimizi ve konutlarımızı daha güvenli yaparak devam etmeliyiz. Son depremlerde 850 bin bağımsız birim hasar gördü. 18 il etkilendi. Gaziantep’te 20 binden fazla konut yapıyoruz. Bizim amacımız hizmet. Biz hizmet etmek istiyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Buradaki tesisimiz hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Şahin: Birlikte çalışarak projeleri hayata geçiriyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Özhaseki’nin kent için talepleri geri çevirmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bizde bir Gaziantep Modeli var. Birlikte çalışarak projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün açtığımız proje bölge için çok önemliydi. ‘Kim ne yapacak?’ diyerek görevlerimizi aldık ve çalışmaya başladık. Nizip’te özellikle zeytin ve fıstık endüstrisinden gelen atıklarla ilgili yapılması gerekenler vardı. Nizip’te ki sanayici de üstüne düşeni Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı üzerine düşeni yaptı. Gaziantep olarak ise biz 135 kilometreden dağları delerek şehre su getirdik. Bunun ne anlama geldiğini asrın felaketinde gördük. 48 saat içerisinde şehre su vermeye başladık. Doğru adamı doğru yere koyunca Rabbimiz de yardım ediyor.”

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu tesiste yüksek mühendislik ve teknoloji var. Artık bundan sonra balıkların ölmediği, ağaçların kurumadığı, insanların hasta olmadığı Nizip’te her şey fıstık gibi olacak. Fıstığın, zeytinin memleketinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Fıstık Kent kuruyoruz. Fırat manzaralı yeni Nizip kurulana kadar durmak yok yola devam ediyoruz.”

Programda AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise, Bakan Mehmet Özhaseki’nin Türkiye ve Kayseri’de aldığı görevlerde her alanda başarılı olduğunu aktararak, “Bakanımızın Nizip’e Gaziantep’e hem TOKİ Konutları ile hem de atıksuyun arıtılması konusunda önemli çalışmaları var. Nizip Çayı ile ilgili çalışmaları da takip ediyoruz. Bugün konutları, arıtmasıyla verdiği destekler için bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak tesis hizmete açıldı.

Tesis hakkında

Yapılan açıklamaya göre, hem evsel hem de endüstriyel atıksuların birlikte arıtıldığı prosese sahip Türkiye’nin en gelişmiş ve çevreci atıksu arıtma tesislerinden biri olan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, nüfusu ile sanayisi hızla yükselen Nizip ilçesine hizmet verecek. 2 yılda, 36 dönümlük alana inşa edilerek tamamlanan tesis, fiziksel, kimyasal, biyolojik sistemlerin birbirine entegresi ile günde 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplamda 37 bin 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesiyle çalışacak.

Tesis, arıtma aşamasında atıksuyun içerisindeki katı maddeler, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, patojenik organizmalar ile azot ve fosfor temizlenecek. Arıtma tesisi atıksuda yaptığı işlemle Nizip Çayı’nın kirlenmesinin önüne geçecek, nehirde yaşayan canlıların yaşam koşullarını tehdit eden su kirliliğini azaltacak. Arıtma tesisi ayrıca çevre kirliliğini, yer altı sularının kirlenme riskini en az seviyeye indirecek. Tesisten arıtılan su doğaya zarar vermeyen su kalitesine getirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü, Nizip Çayı Eylem Planı kapsamında finansmanı JİCA ve İLBANK iş birliğiyle tamamlanan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek.