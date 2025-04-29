Onatça’nın acı günü

ADANA/EKONOMİ

Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) eski başkanlarından, tanınmış iş insanı Süleyman Onatça’nın eşi Sevim Onatça vefat etti. Bir süredir beyin kanseri nedeniyle tedavi gören Sevim Onatça 72 yaşında hayatını kaybetti.

Onatça çifti önceki yıl, evliliklerinin 50'nci yıldönümünü nikah tazeleyerek kutlamıştı. Sheraton Otel'de yapılan törene TÜSİAD Başkanı Orhan Turan katılmış, yenilenen nikahı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kalmıştı.

Süleyman Onatça’nın, çocukluğundan itibaren tanıdığı ve yarım asrı geçen evlilikleri ile hayatını paylaştığı Sevim Onatça’nın vefatı iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Sevim Onatça’nın cenazesi ailesi, sevenleri ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.