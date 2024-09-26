Ortimobil, Teknofest’te yeni modellerini tanıtacak

MERSİN/EKONOMİ

AKY Grup tarafından Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 bin metrekarelik fabrikada 2, 4 ve 6 kişi taşıma kapasitesiyle üretilen Ortimobil’in; Orti-100B, Orti- 200, Orti- 200B, Orti- 300B, Orti- 100T (Traffic) gibi toplam 16 farklı modeli bulunuyor. Her amaca uygun tasarım gerçekleştiren AKY Grup, araçlarını Teknofest Adana 2024’te tanıtacak. Ortimobil ailesinin en yeni üyeleri Army- Falcon ve Army- Ambulans M12 standında boy gösterecek.

Savunmanın çeşitli kollarında kullanılabilecek yeni modeller, otonom özellikleriyle dikkat çekiyor. Direkt insan sağlığına etki edecek olan Army- Ambulans, trafiğe kapalı alanlarında yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına ilk müdahalede kullanılabiliyor. Uzaktan kumanda edilebilen Army- Falcon ise daha önceden hafızasına tanımlanan güzergâh boyunca sürücüsüz şekilde yol alabiliyor.

Ortimobil modellerinin standart donanımında 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerler bulunuyor.