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Ortimobil, Teknofest’te yeni modellerini tanıtacak

Mersin’de üretilen lüks elektrikli golf otomobili Ortimobil’in yeni üyeleri Army- Ambulans ve Army- Falcon, 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Teknofest Adana 2024’te görücüye çıkacak.

Haber Merkezi
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Ortimobil, Teknofest’te yeni modellerini tanıtacak
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MERSİN/EKONOMİ

AKY Grup tarafından Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 bin metrekarelik fabrikada 2, 4 ve 6 kişi taşıma kapasitesiyle üretilen Ortimobil’in; Orti-100B, Orti- 200, Orti- 200B, Orti- 300B, Orti- 100T (Traffic) gibi toplam 16 farklı modeli bulunuyor. Her amaca uygun tasarım gerçekleştiren AKY Grup, araçlarını Teknofest Adana 2024’te tanıtacak. Ortimobil ailesinin en yeni üyeleri Army- Falcon ve Army- Ambulans M12 standında boy gösterecek.

Savunmanın çeşitli kollarında kullanılabilecek yeni modeller, otonom özellikleriyle dikkat çekiyor. Direkt insan sağlığına etki edecek olan Army- Ambulans, trafiğe kapalı alanlarında yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına ilk müdahalede kullanılabiliyor. Uzaktan kumanda edilebilen Army- Falcon ise daha önceden hafızasına tanımlanan güzergâh boyunca sürücüsüz şekilde yol alabiliyor.

Ortimobil modellerinin standart donanımında 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerler bulunuyor.

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