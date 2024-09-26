Gaziantep’te Oğuzeli OSB ve Ayakkabı İhtisas OSB konuşuldu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Hüseyin Kaptan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bozoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Taşdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mustafa Kemal Güneş ve Gaziantep Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje Koordinatörü Abdurrahman Kutlu katıldı.

Toplantıda, Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde bulunan arazilerin temini, bölgeye yapılacak altyapı ve yapılaşma konuları, ortak yürütülecek çalışmalar, valilik ve Büyükşehir Belediyesinin vereceği destekler ile Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gelinen son durum hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonrası, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin inşaat alanını gezen heyete yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ayakkabı İhtisas OSB’nin ihale edilen yol inşaatının programlandığı gibi yılsonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Ünverdi, 82,8 hektarlık ilave alanla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, mevcut alanın altyapı ve inşası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi teminiyle ilgili girişimlerin sürdüğünü dile getirdi. Ünverdi, çok verimli bir toplantı geçirdiklerini ve saha incelemesinde bulunduklarını ifade ederek toplantıya katılan, sürecin yürütülmesine destek olan, emek veren herkese teşekkür etti.